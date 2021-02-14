У всіх Sony PlayStation 5 виявлений критичний брак, який неможливо усунути без ремонту

Японська корпорація Sony прагне робити все, що їй так і зовсім взагалі під силу, тільки б максимально багато людей купували собі її нову ігрову приставку, знаходячи її найкращою серед усіх існуючих на ринку. Проте, щось пішло не за планом, тому що в новітній ігровій приставці PlayStation 5 виявили критичний брак, який неможливо усунути будь-яким чином без ремонту в сервісному центрі, тобто ніякими оновленнями програмного забезпечення виправити цю неполадку не представляється можливим.

Дійшла справа до того, що група власників PS5 об’єдналася і подала колективний судовий позов до Sony в США.

Повідомляється, що ігровий контролер DualSense, що є невід’ємною частиною консолі, містить в собі критичний брак, який не дозволяє в неї комфортно грати. Вся справа в тому, що один з стіків (джойстиків) на контролері має звичку заїдати, в зв’язку з чим керувати за його допомогою будь-якими рухами та діями персонажа важко.

Як правило, цей стик в іграх відповідає за рух персонажів і за поворот камери, тому в будь-який момент він може підвести, в зв’язку з чим персонаж почне рухатися не туди, куди потрібно, або камера переміститься в інше місце. Подібна проблема носить масовий характер, причому, за версією незадоволених користувачів, вона зачіпає абсолютно всі ігрові контролери від PlayStation 5.

Цим судовим справою буде займатися професійна команда юристів Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, так як мова може йти про судовий позов, в рамках якого Sony доведеться витратити мільярди доларів на проведення безкоштовного ремонту всіх ігрових контролерів DualSense, проданих з таким шлюбом.

Всі бажаючі можуть приєднатися до судового позову, щоб також отримати грошове відшкодування. Геймери запевняють, що Sony знала про наявність такої проблеми ще на етапі попереднього тестування ігрової приставки журналістами, але за кілька місяців так і не зробила нічого, щоб вирішити цю проблему, вважаючи за необхідне просто закрити на неї очі.