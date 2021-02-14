Степан Дериволков: новый смотрящий от Рябикина и его криминальный след

Произвол десятилетия: почему новый смотрящий таможни Степан Дериволков до сих пор на свободе? За коррупционером-таможенником тянется криминальный «душок». Какие грешки скрывает Дериволков и почему так стремится зачистить любые следы своих преступлений? Товарищу явно есть, что скрывать…

Один из главных махинаторов украинской таможни Степан Дериволков годами «присматривал» за многими таможнями страны: известны расценки некоторых таможенных «услуг»

— Так, чуть менее года с 2003-го по 2004-й он был первым замом в Придунайской таможне. А далее до конца 2005-го возглавлял ее.

— Далее перебазировался и с 2006-го по 2009-й был и.о. замначальника Днестровской таможни.

— Следующая точка дислокации – зам председателя гостаможенной службы страны в Киеве. На этой ступени власти он находился с 2009-го по 2013-й год. На протяжении следующего года он был первым замом Министра доходов и сборов Украины.

Его можно смело назвать «таможенником с весомым опытом коррупционера». Так, СМИ даже озвучивали расценки на «специфические» услуги таможни. Эту инфу не удалось зачистить из информационного пространства. Почему? Потому что это уже данные от правоохранительных органов. Как говорится, «поздно пить Боржоми».

Так, по состоянию на 2018 год, ценники на «закрытие глаз» были следующими:

— 500 баксов – за то, чтобы таможня «случайно» не заметила торговлю контрабандными табачными изделиями;

— 500 баксов – чтобы без проблем импортировать авиатопливо;

— 2 500 баксов – дабы информация о нарушении таможенных правил попала быстрее в суд.

Это данные сводок, согласно выявленным случаям коррупции среди работников гостаможни, которые были размещены на официальном сайте ведомства.

Кстати, как отмечает вышеуказанный источник, такие, по сути, небольшие взятки доставались не простым таможенникам, а весьма высоким чинам ведомства. Отсюда возникает вопрос, зачем палиться на таких мелочах? Жадность? Жажда наживы? Привычка? На самом деле, сложно ответить на это вопрос. И думаем, что словили таможенников далеко не на самых больших взятках… Это так, затравка для народа…

Примечательно, что обо всем вышеперечисленном рассказывал сам Дериволков. Что еще больше наводит на мысль о подставе с целью прикрыть основных игроков и аферистов крупного полета…

В одном интервью Дериволков заявлял: «Надеюсь, что пройдет еще пару лет, и граждане Украины будут расценивать таможенные ведомства как уважаемую государственную структуру, играющую важную роль в пополнении бюджета, а не «кормушку» для взяточников и место для преступных схем коррупционеров».

Вот еще одно пафосное заявление Дериволкова, в котором он рассказывал о «новом» формате борьбы с коррупцией таможенников.

Только вот по факту, как раз таки этот товарищ использует таможенную «кормушку» для собственного обогащения. И началось это уже давно, несмотря на громкие и пафосные заверения «таможенника со статусом».

Так, когда еще Дериволков был руководителем Придунайской таможни, он проиграл судебное дело ООО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. Кузьмина». Конфликт был в далеком 2006 году. И тогда речь шла о взыскании убытков в размере более 51 тысячи гривен.

Телеграм-канал «Очки Баканова» продолжает активно информировать о коррупционере Дериволкове, которого Рябикин еще в конце ноября прошлого года собирался вернуть к кормушке и сделать главным по Одесской таможне, а может и не только.

Как сообщал канал, «если кто из таможенников подзабыл, Дериволков: ворует системно, и хорошо знает правила «дележки», посему нужен любой власти».

На этом телеграмм-канале есть еще много интересных и познавательных материалов по поводу деятельности нашего героя.

Двигаемся дальше. В 2016-м году Дериволкова арестовали сотрудники СБУ, когда тот пытался сбежать в Россию. У Степана был уже и билет в бизнес-классе на самолет с вылетом из Борисполя, но не сложилось.

По факту, это была уже вторая попытка правоохранителей «отплатить» за контрабанду времен Яныка. Напомним, этого товарища задерживали еще в 2013-м, но регионалы заступились за Дериволкова, ну а также в разруливании ситуации «помогли» несколько лямов баксов, чтобы закрыть дела. Не зря ведь его еще 6 лет назад называли одним из самых богатых чиновников на таможне, а то и вообще во всей истории налоговой. Только во второй раз ему инкриминировали сразу две уголовки, которые тянут на десяток лет за решеткой.

И еще один интересный момент. Перед вторым арестом товарищ старательно и последовательно зачищал информационное пространство от всех материалов, которые связаны с прошлым уголовным делом. И таки да, какие-либо материалы найти нереально. Помните, как в фильме «ДМБ»: «Суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть!» Вот так и здесь, уголовное дело есть, а найти материалы по нему сложно. Дериволкову даже удалось удалить информацию о прошлой уголовке из Википедии.

Как говорится, некоторым закон не писан и порешать можно любые «вопросы». Вопреки тому, что с таким «багажом» славы Степан Дериволков должен уже давно сидеть за решеткой, он все еще на свободе и продолжает творить беспредел, «присматривая» за таможнями нашей страны, а также знатно наживаясь.

Продолжение следует…

Максим Прохоренко