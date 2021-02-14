Павел Барбул: казнокрад разворовывал американскую помощь украинской армии

История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?

В апреле 2019 года появилась информация о том, что одесский стартап Kwambio, специализирующийся на 3D-печати керамических и металлических изделий запустил новый весьма перспективный проект в области 3D-биопринтинга под названием ADAM. Это совместный проект Kwambio и фонда WeFund Ventures, нацеленный на разработку платформы изготовления костей и органов для возможного использования в восстановительной хирургии.

В комментарии сайту AIN.UA генеральный директор Kwambio одессит Владимир Усов рассказал, что платформа будет давать быстрый доступ к данным тела человека и позволит распечатать необходимую кость или орган для пациента прямо в больнице. Сообщалось, что проект ADAM привлек посевное финансирование от Kwambio и WeFund.

Напомним, что это тот самый Владимир Усов, который с января 2020 года возглавил Государственное космическое агентство, а ранее его фирма продала бесплатных учебников на 24 млн грн. Делом занялось Государственное бюро расследований (ГБР). В рамках уголовного производства № 62019150000000437 во время обысков изъяли оттиски печатей ООО «АДАМ КОРП», ООО «Гутенбергз», ООО «Квамбио» и других фирм, а также ноутбук и телефоны.

Интересно, что WeFund, а точнее ООО «ВИФАНД ВЕНЧУРЗ» (ТОВ «ВІФАНД ВЕНЧУРЗ», ЕГРПОУ 42751579, WEFUND VENTURES LLC) было зарегистрировано в январе 2019 года. Владельцами этой компании, с уставным фондом в 1 тыс. грн, значатся Дмитрий Ружицький (он же директор) и Денис Гурак, он же значится как CEO проекта по печати человеческих костей и органов ADAM, один из основателей компании PAYRIS. Однако широкой общественности Денис Гурак также известен как экс-заместитель гендиректора «Укроборонпрома», замгендиректора по внешнеэкономической деятельности, куратор спецэкспортеров «работавший» фактически в тот же период с 2014 по 2018 гг, что и одессит Павел Барбул, руководивший «Спецтехноэкспортом» с 2015 по 2018гг. Уволили их тоже синхронно с разницей в один месяц.

Вот как его характеризовали СМИ Дениса Гурака: «Еще одним замом в неполные 30 стал некий Денис Гурак, до этого торговавший предметами личной гигиены и атрибутами для безопасного секса. Теперь этот узкопрофильный специалист редкой ориентации отвечает за внешнеэкономические связи концерна, курируя деятельность крупнейших национальных спецэкспортеров».

По данным проекта Ring, Павел Алексеевич Барбул, Денис Гурак и Евгений Сингаевский были с момента основания компании (с декабря 2018 года по май 2020 года) в равной доли собственниками ООО «АДАМ КОРП» (42706311). С мая 2020 года собственникам стала компания АДВАНСЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЕДДІТІВ МАНУФЕКЧЕРІНГ, ІНК («ADVANCED DEVELOPMENT OF ADDITIVE MANUFACTURING, INC.») или сокращенно ADAM.

Мы запросили данные у властей штата Дэлавер. Эта фирма была зарегистрирована 21 февраля 2019 года под №7290561. Более детальная информация будет опубликована в следующем материале.

Интересно, что сам Павел Барбул нигде не фигурирует как инвестор или владелец этой фирмы. Даже на своей странице в Facebook нет упоминаний.

Однако, под постом в Facebook, где Денис Гурак с Владимиром Усовым радуются успехам, Барбул скромно пишет «Good job».

При этом он указывает на своей странице, что является «энтузиастом биохакинга». Как уже писали СМИ, по данным Youcontrol, ООО «АДАМ КОРП» и АДВАНСЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЕДДІТИВ МАНУФЕКЧЕРИНГ контролируется Александром Юрьевичем Куманьком.

Это такой себе коренной киевлянин, ранее работавший мелким чиновником на госслужбе, но внезапно ставший владельцем многих бизнесов, в том числе в Одессе. Он очень любил навещать офис юридической фирмы Vox Legum, основанной Павлом Алексеевичем Барбулом. Этот же человек формально владелец сайта mind.ua, главредом которого является Евгений Шиптко. Почему «энтузиаст биохакинга» Павел Барбул не хочет выходить в публичное пространство с проектом ADAM и своим товарищем, бывшим коллегой Денисом Гураком?

Дело в том, что западные инвесторы любят исключительно белые проекты, с кристальным финансированием, акционерами и партнерами.

На сегодняшний день партнерами ADAM являются: известная американская компания BioCT Innovation Commons, UConn Technology Incubator, акселераторы стартапов в США. В самое ближайшее время партнеры ADAM в США, Европе и других странах должны задаться вопросами: кто стоить за этой компанией, на какие деньги развивается и насколько деньги эти белые?

На разработку такого проекта как ADAM и его запуск нужны достаточно большие деньги, несколько десятков миллионов гривен или пару тройку миллионов долларов для старта, пока проект не взлетит. На начальном этапе в проекте принимали участие только Kwambio и фонд WeFund Ventures, инвесторами выступили указанные лица. Как сообщалось в СМИ, первые инвестиции составили $500 тыс. Дальше идет привлечение денег зарубежных партнеров, которые будут смотреть: кто вкладывал капитал в эту фирму, нет ли уголовных и судебных дел и так далее. Поэтому когда американцы узнают, кто реально стоит за проектом ADAM у них будет другое понимание и отношение к нему.

Тут стоить отметить, что уставный капитал ООО «Квамбио» (40404432) составляет 40 млн грн. Фирма фигурирует в нескольких хозяйственных делах, как, например, по невыплате зарплаты или за уборку помещений. Например, в начале этого года в Хозяйственный суд Одесской области обратилась ФОП Левченко Анна Николаевна, которой ООО «Квамбио» (40404432) не заплатило за уборку около 80 тыс. грн. В суде она доказала свою правоту. Такие вот «стартаперы». Но вернемся к Павлу Барбулу.

Уголовное дело, грязные деньги, заказные материалы

Откуда деньги у Павла Барбула? Это посвящено множество материалов, в том числе на ОРД или на Фразе. 8 марта 2019 году Павел Барбул вышел из СИЗО под залог в почти 2 млн грн. Четырьмя днями ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали пятерых бывших и действующих топ-менеджеров ГП «Спецтехноэкспорт» — дочернего предприятия госконцерна «Укроборонпром», среди которых был и Павел Барбул.

По данным следствия, руководство «Спецтехноэкспорта» в 2009 году заключило договор с иностранной компанией по сопровождению одного из внешнеэкономических контрактов. Согласно контракту, «Спецтехноэкспорт» должен был поставить Министерству обороны Индии продукцию «Завода 410 ГА». К сопровождению контракта была привлечена компания-посредник из Объединенных Арабских Эмиратов. Она должна была от имени и в интересах «Спецтехноэкспорта» заключить и выполнить контракт. Однако компания-посредник получившая в 2015 году 2 миллиона 225 тысяч долларов, но никаких услуг ГП не оказала.

Как писало издание «Громкие дела» в мае 2018 года интересную историю про индийца Кхабара Павана.

«23 апреля 2018 года сей государственный муж (Павел Барбул) тиснул на портал «Лига» скучную колонку собственного авторства о нелегкой борьбе с Россией за индийский рынок вооружений. В тот же день Окружной админсуд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину индийца Кхабара Павана, которому в прошлом году был заказан путь в наши гостеприимные края на основании письма от «Спецтехноэкспорта». То есть, не пускать в Украину гражданина, само имя которого намекает на то, что у него надо что-то взять или что-то ему дать, контрразведчиков просил чуть ли не сам Павел Алексеевич, популярно им объяснив, что Паван – вредитель и, возможно, русский шпион. Мы не могли пройти мимо столь лихо закрученного сюжета, и решили изучить эту историю детально», — писали «Громкие дела».

В мае 2020 года на сайте «Слово и дело» выходит статья «независимой журналистки» Любови Величко под названием «Подкуп, угрозы, информационные атаки и убийства. Как работают спецслужбы РФ для срыва международных оборонных контрактов Украины». До этого момента интереса этой независимой журналистки к подобным темам не было и она писала преимущественно про ядовитые грибы . Феерический текст про срыв оборонных контрактов является классическим примером «джинсы», обеляющей Павла Барбула и его подельников по «Укроборонпрому» и «Спецтехноэкспорту» и очерняющий, так ненавистного ему индуса.

Не будем останавливаться на том, что в тексте фигурируют фото и сканы документов, доступные только сотрудникам «Спецтехноэкспорта» и «силовикам», которые Любовь Величко не нашла бы в лесу, собирая грибы, и, вероятно, имеющих отношение к государственной тайне. Также в тексте фигурируют придуманные сотрудники «разведок» и «правоохранительных органов» Сергей, Алексей и Виктор.

Вот некоторые шедевры:

«А уголовное дело об участии руководства «Спецтехноэкспорта» в хищении средств – идеальное основание для уничтожающей критики украинско-индийского сотрудничества. И пока следствие годами (!) собирает доказательства, а суд устанавливает, было ли совершено преступление – можно долго и страстно фантазировать на тему ненадежности Украины как партнера в военно-техническом сотрудничестве».

«Не только мы не могли найти данные о компании Павана Кхабара. В 2017 году тогдашний руководитель ГП «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул также интересовался происхождением этой китайской фирмы. И в ответ на его запрос почтовый оператор «ДХЛ Интернешнл» ответил: «По указанному адресу такой компании там никогда не было, номер телефона, указанный в договоре, также не является действительным».

Интересно сам ли Павел Барбул рассказал Любови Величко, как он интересовался адресом компании индуса, или вместе текст писали?

Новость по этому тексту вышла на сайте mind.ua, который как бы к Павлу Барбулу и заказным материалам не имеет отношения. Но на самом деле именно Павел Барбул и является мажоритарным владельцем mind.ua, используя зиц-председателя Александра Куманька и главреда Евгения Шпитко. К слову, больше этот бредовый текст даже за деньги никто не поставил, как, собственно, и новость.

Однако на этом сотрудничество Павла Барбула и Любови Величко, вероятно, не закончилось. Утверждать, что заказчиком последующих текстов Любови Величко был именно Павел Брабул не будем, однако факт их работы вместе с Евгением Шпитко, главредом сайта mind.ua и подчиненного Павла Барбула налицо.

Итак, через несколько месяцев выходит серия материалов от Любови Величко про «вагнеровскую операцию», со сливом документов и фото. Текст про шпионов с куратором операции, который скрывает себя, также размещают на ресурсе mind.ua. В тексте делается намек, что за «зрадой» стоит глава Офиса президента Андрей Ермак. Данная тема по «вагнеровцам» интересовала и Павла Барбула

Совпадение? Продолжение материала уже скоро…

Олег Измайлов, для ”ОРД”