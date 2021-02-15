Нікіта Добринін та Даша Квіткова розповіли про стать своєї майбутньої дитини

Головні герої відомого в Україні шоу “Холостяк”, перебуваючи у відпустці на Мальдівах, потішили шанувальників хорошою новиною. Пара зізналася, що чекає на народження своєї першої дитини. Через деякий час, повернувшись додому, Квіткова та Добринін вирішили влаштувати в честь цього вечірку.

На святкування зіркова пара запросила найрідніших та найближчих людей, серед яких було чимало відомих персон, та колег по роботі. Саме на цій вечірці Даша та Нікіта вирішили повідомити про стать своєї майбутньої дитини, і зробили вони це досить оригінально.

Відповідь на питання, яке цікавило практично усіх присутніх на святкування була захована у великій чорній кулі. Коли закохані луснули кульку, з неї посипались шматочки блакитного конфеті, що свідчило про те, що у пари буде хлопчик.

Добринін дуже зрадів такій новині, та не стримував своїх емоцій. Чоловік ніжно обійняв свою кохану дружину під гучні оплески присутніх на святі гостей. Першою про цю чудову новину своїм прихильникам розповіла відома блогерка Таня Парфільєва. Жінка опублікувала у своєму блозі світлину закоханих та написала під фото: “Це син”.

На вечірці майбутня матуся з’явилася в чорних шкіряних штанах та гольфі-оверсайз такого ж кольору. Наверх Даша одягла стильний світлий піджак широкого крою. Добринін для такої події теж віддав перевагу гольфу темного кольору та вільним штанам. Місце, де проходила вечірка, було вдало оформлене повітряними кульками рожевого та блакитного кольору, а гостей частували цікавими та оригінальними тістечками.