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Дороги замело, тіло не можуть забрати: на Тернопільщині біля дому замерз чоловік

15.02.2021

На хуторі Морги, поблизу села Литвинів Підгаєцького району Тернопільської області, замерз 63-річний чоловік.

Про це повідомляє видання teren.in.ua з посиланням на слова очевидців.

Відзначається, що тіло людини на дорозі знайшли місцеві жителі. При цьому тіло чоловіка не змогли забрати у морг, оскільки дороги до хутора непочищені. Біля покійного кілька годин чергували правоохоронці.

Знайомі покійного зазначають, що чоловік зловживав алкоголем, проте це не виправдовує трагедії.

У поліції факт смерті чоловіка підтвердили.

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