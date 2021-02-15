Дороги замело, тіло не можуть забрати: на Тернопільщині біля дому замерз чоловік

На хуторі Морги, поблизу села Литвинів Підгаєцького району Тернопільської області, замерз 63-річний чоловік.

Про це повідомляє видання teren.in.ua з посиланням на слова очевидців.

Відзначається, що тіло людини на дорозі знайшли місцеві жителі. При цьому тіло чоловіка не змогли забрати у морг, оскільки дороги до хутора непочищені. Біля покійного кілька годин чергували правоохоронці.

Знайомі покійного зазначають, що чоловік зловживав алкоголем, проте це не виправдовує трагедії.

У поліції факт смерті чоловіка підтвердили.