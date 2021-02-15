Xiaomi розширила список смартфонів, які оновляться до MIUI 12.5

Кілька днів тому компанія Xiaomi анонсувала випуск міжнародної версії поновлення MIUI 12.5. Тоді було сказано, що його отримають 16 моделей смартфонів, але тепер до них додалося ще дві. Власники пристроїв, випущених під брендом Poco, теж можуть розраховувати на установку цього оновлення.

В першу чергу MIUI 12.5 отримають флагманські смартфони:

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 11

У другу хвилю поширення MIUI 12.5 потраплять смартфони середньої цінової категорії:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Xiaomi також оновить як мінімум дві моделі, що вийшли під брендом Poco:

Poco F2 Pro

Poco X3 NFC

І навіть цей перелік далеко не повний. Тут перераховані тільки ті смартфони, для яких оновлення MIUI 12.5 буде адаптовано в пріоритетному порядку і стане доступним в найближчі тижні. У наступні місяці компанія планує оновити ще кілька десятків моделей, але випуск нових прошивок для них може затягнутися на кілька місяців.

Одне з найголовніших і довгоочікуваних нововведень в MIUI 12.5 – можливість видалення деяких вбудованих додатків. Частина додатків можна відключити або приховати, щоб вони не заважали. Додатків які не можна буде видалити на смартфонах Xiaomi залишиться всього сім (телефон, месенджер, годинник, настройки, камера і управління безпекою), вони необхідні для нормальної роботи пристрою. Для порівняння, в One UI на смартфонах Samsung десять додатків, а в iOS 14.2 їх одинадцять. Оболонка була оптимізована, завдяки чому навантаження на процесор знизилося на 22%, енергоспоживання було зменшено 15%, а плавність при використанні жестів збільшилася.

Примітно, що глобальна версія MIUI 12.5 виявилася більш обмеженою, ніж китайська, і не отримає частину нововведень. Наприклад, в ній не буде режиму MIUI +, який дозволяє підключати смартфон до ПК або монітора для використання в десктопному режимі. Також відсутні звуки живої природи і тварин, записані в екзотичних країнах.