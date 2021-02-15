Названа найнебезпечніша музика для водіїв

Група вчених з Лондонського університету встановила, що класична музика досить негативно впливає на безпеку автомобільного водіння. Як повідомляє популярна британська радіостанція BBC, що та музика, яку слухають автомобілісти, безпосередньо впливає на безпеку руху.

Виявилося, що найбільш підхідним для водіння є ритм, який відповідає биттю людського серця. А ось класична музика знижує увагу та реакцію водія на дорозі.

При цьому найнебезпечнішою композицією визнана “Симфонія №5” Бетховена. Другий рядок найнебезпечніших для водіння мелодій зайняла композиція “Токката і фуга Ре мінор” Баха, а на третьому розташувався вальс Штрауса “Блакитний Дунай”.

Крім того, британські вчені встановили, що рок і попмузика позитивно впливає на водіння автомобіля. Першими в списку найкорисніших пісень, які підходять для прослуховування водіям, є роботи Елтона Джона та американської групи Aerosmith.