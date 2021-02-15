Фахівець розповів, що потрібно їсти, якщо ви хочете схуднути

Існує безліч планів дієти та вправ, які обіцяють допомогти у схудненні. Але найчастіше дієтологи рекомендують своїм пацієнтам перейти на раціон з високим вмістом білка, пише Жіночий світ з посиланням на Express.

Для зниження ваги та збереження результатів вирішальним є здорове харчування. Коли ви обираєте, що саме потрібно включити в раціон, дієтолог Ліббі Лімон однозначно стверджує, що це має бути білок.

Бліки, разом з жирами та вуглеводами, є макроелементами, які присутні в більшості продуктів харчування. Обираючи їжу з високим вмістом білка, ви можете ефективно регулювати вагу тіла, а також позбутись жиру в зоні живота.

Пані Лімон наголошує на важливості вживання продуктів з високим вмістом білка під час кожного прийому їжі. Білок засвоюється організмом повільно, тому він забезпечує більш тривале відчуття ситості.

За словами експертки, це сильно зменшує ризик, що у людини виникне потяг до нездорових закусок.

Щодо джерел білка, дієтолог рекомендує вживати більше рослинних джерел білка, як соя, квасоля та інші бобові, а також пісне м’ясо, рибу та молочні продукти. Ці продукти зазвичай ситні, але доволі низькокалорійні, тому вони допомагають схуднути і підтримувати здорову вагу.

Окрім їжі з високим вмістом білка, пані Лімон радить збільшити споживання овочів. Вона каже, що коли люди намагаються схуднути, то в першу чергу концентруються на зменшенні кількості їжі в тарілці. Але, хоча контролювати розмір порцій справді важливо, не менше значення має вибір самої їжі. Овочі, зокрема, містять багато поживних речовин, води та клітковини, але мають низьку калорійність. Тому ви можете наїстись досхочу, одночасно скоротивши споживання калорій.

Крім того, дієтолог радить уникати солодких напоїв. Вони є одним із джерел порожніх калорій, які є головними ворогами здорового схуднення.