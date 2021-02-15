Стали відомі характеристики Samsung Galaxy S21 FE

У Мережі з’явилася інформація про те, що компанія Samsung планує випустити більш доступний смартфон Galaxy S21, який вийде під назвою Galaxy S21 Fan Edition (Galaxy S21 FE). Така практика вже була минулого року, коли через деякий час після виходу основних флагманів Galaxy S21 був презентований Samsung Galaxy S21 FE.

За роботу цьогорічного доступного флагмана Samsung буде відповідальний флагманський чіпсет Qualcomm Snapdragon 870, який виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом. По суті, це розігнана версія минулорічних Qualcomm Snapdragon 865 та Qualcomm Snapdragon 865+. Слід звернути увагу на те, що минулорічний Samsung Galaxy S20 FE був оснащений тим самим флагманським чіпсетом Snapdragon 865, що й інші моделі Galaxy S20.

Раніше стало відомо, що Samsung Galaxy S20 FE буде оснащений 8 ГБ оперативної та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Основна камера включатиме сенсори 12 МП та 8 МП, характеристики інших поки невідомі. У вирізі у верхній центральній частині дисплея буде фронтальна камера з роздільною здатністю 32 МП.

Samsung Galaxy S21 FE буде оснащений 6.5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FullHD+, частота оновлення якого складе 120 Гц. За автономність буде відповідальний акумулятор об’ємом 4500 мАг, у якого буде підтримка швидкої зарядки потужністю 25W. Очікується, що Samsung згодом покаже модель на Exynos 990, у якої не буде підтримки роботи в мережах п’ятого покоління, але буде нижча ціна.