Подсанкционный самолет Медведчука-Козака засекли в ОАЭ

Самолет, которым пользуется народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак засекли в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом в пятницу, 12 февраля, на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Ткач. Он опубликовал скриншоты с ресурса Flightradar, на которых видно, как самолет Gulfstream G450, который также попал под санкции СНБО, вылетел из Минска и остановился в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

«Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает», – написал Ткач.