Сенаторы призвали Байдена полностью использовать санкции против «Северного потока-2»

Сенаторы Соединенных Штатов призывают президента Джо Байдена полностью привести в действие санкции против газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Уточняется, что с просьбой к Байдену обратились демократ Джейн Шейхин и республиканец Джим Риш.

По мнению сенаторов, отношения Германии и США — это краеугольный камень всего трансатлантического союза, однако в то же время завершение строительства «Северного потока-2» не означает конструктивный путь к успешному партнерству между этими двумя странами.

Кроме того, сенаторы призвали президента предоставить соответствующий отчет о санкциях, а также о компаниях, которые имеют отношение к строительству газопровода, уже к 16 февраля.