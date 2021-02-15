Американец оставил собаке в наследство пять миллионов долларов

В Соединенных Штатах бизнесмен Билл Доррис завещал крупную сумму денег своей собаке – бордер-колли по кличке Лулу. Согласно завещанию, домашняя любимица получила около $5 млн.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на Metro.

У 84-летнего Дорриса не было ни жены, ни детей — только многомиллионное состояние, заработанное инвестициями и на сделках с недвижимостью. После смерти Дорриса его миллионы будут вложены в траст, а из него ежемесячно будут компенсироваться расходы на содержание Лулу.

Присматривать за животным в ближайшие восемь лет будет подруга покойного – Марта Бертон. Доррис и раньше часто оставлял ей свою собаку, когда уезжал из города. За это ей будет положена ежемесячное вознаграждение, сумма которого не разглашается.

По словам женщины, у бизнесмена не было жены и детей, но он «очень любил свою собаку». Женщина сомневается, что они с Лулу смогут потратить столь внушительную сумму, но при этом пошутила, что «они постараются».

Лулу — далеко не самая богатая собака в мире. В 2007 году американская миллионерша Леона Хелмсли оставила 12 млн долларов своей любимой болонке Трабл. При этом брат миллионерши получил на 2 миллиона долларов меньше.

А скончавшийся в 2010 году британский дизайнер Александр Маккуин завещал своим любимым собакам 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тыс. долларов). Дизайнер рассчитал суммы так, чтобы до конца жизни три пса были обеспечены всем необходимым.