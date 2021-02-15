Мамоян назначает начальника УСБУ в Закарпатье? Сколько за это заплатили Баканову?

Телеграмм-канал ““Украинский Обозреватель” пишет: “Мамоян Суто Чолоевич, депутат от ОПЗЖ, в ближайшее время будет стараться протащить «своего» человека на руководство ЗБУ (полагаем, что это СБУ) Закарпатской области.

Не знаем зачем ОПЗЖ так интересно контролировать Закарпатскую область, может быть чтоб ловить бандеровцев по схронам?”

Согласитесь, весьма комично, что назначением главы УСБУ занимается нардеп от ОПЗЖ с крайне мутным имущественным положением и криминальными связями? Очень интересно, кто его собеседник? Может, недостреленный Наумов или опять брат Ермака нарисовался? Но в конторе такого бардака давно не было. Покойный “Прыщ” забор для “Альфы” на Красноармейской строил, но начальников управлений не назначал. Кстати, ВБ эту информацию уже проверяет? Или не интересно?

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Мамоян Суто Чолоевич в компании голых девушек и вора в законе проводит свой карантин, депутат Медведчука попал на видео

Очередной скандал, подкрепленный удивительной красоты видео попал накануне в СМИ, а потом с этих самых СМИ начал пропадать. Героем скандала стал депутат от партии Медведчука — Суто Мамоян, известный в криминальных кругах, как Сутояша или Мамукало. На нижеприведенном видео Мамоян Суто Чолоевич отжигает во время эпидемии коронавируса с голыми девицами и радуется жизни подле вора в законе. Все в стиле верных соратников Виктора Медведчука.

Народный депутат Украины Суто Мамоян (фракция «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко) днями был замечен в ресторанном комплексе «Queen» в Киеве. Об этом пишут СМИ различной репутации и с определенной целью (помимо стандартной — донести правду о Мамояне Суто Чолоевиче до читателей), которой на условиях анонимности гости заведения предоставили соответствующее видео.

На видеозаписи хорошо видно, как народный избранник, во время карантина и экономического кризиса, развлекается в одном из самых дорогих ресторанных комплексов Украины, в компании голых девушек, отмечает издание.

Вместе с Мамояном на видео также был замечен еще одна интересная персона – Нодар Асоян, который более известен в узких кругах как вор в законе Нодар Руставский. Этот человек неоднократно задерживался правоохранительными органами Российской Федерации, и сейчас находится в розыске в этой стране. В Украину Нодар Руставский прибыл год назад, в феврале 2019-го года. Тогда и был задержан полицией как лицо, чье пребывание в стране является нежелательным. Позже был отпущен, и сейчас спокойно ходит по ресторанам.

По информации СМИ, спокойную жизнь Нодару Руставскому обеспечивает именно Суто Мамоян. Депутат якобы платит 500 тысяч долларов в месяц высшему руководству МВД за то, чтобы правоохранители не замечали известного вора в законе на территории Украины.

Суто Мамоян получил известность летом прошлого года. Тогда он неожиданно оказался в проходной части списка партии кума Путина — Медведчука. А потом попал в скандал с переделом рынка песка Киевской области. Мамоян с помощью своего родного брата, сотрудника Генеральной прокуратуры Рустама Сутко, давил не предпринимателей, чтобы создать картель на рынке. Ежемесячный доход от схемы журналисты оценивали в 2 миллиона долларов.

В парламенте Суто Мамоян ничем особым не запомнился. За более чем полгода депутат инициировал лишь 10 несущественных законопроектов.

ord-ua.com