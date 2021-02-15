Ермак заявил о возможности объединения «Слуг народа» с «Батькивщиной»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» рассматривает возможность объединения с фракцией партии «Батькивщина».

Об этом он сообщил в своем интервью в эфире передачи «Украина с Тиграном Мартиросяном».

Но пока конкретных договорённостей нет. Отвечая на вопрос ведущего «возможно ли расширение парламентского монобольшинства в том числе за счёт присоединения к большинству фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Ермак сказал, что «все возможно».

«Но возможно в каком контексте: партия «Слуга народа» всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, поддерживают курс президента, поддерживают развитие Украины, поддерживают евроинтергацию, реформы и борьбу с коррупцией — всё то, с чем Зеленский шёл на избирательную кампанию и с которой партия «Слуга народа» победила, — говорит Ермак.