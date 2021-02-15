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Глава Киевской полиции Андрей Крищенко крышует криминальный бизнес Артура Палатного: воры, грабежи и коррупция

15.02.2021

Нардеп Кива сделал очередное заявление относительно начальника Главного управления Национальной полиции в г. Киеве генерала Андрея Крищенко.

«Как народный депутат Украины, член комитета правоохранительной деятельности с полной ответственностью заявляю:

Начальник Киевского Главка генерал НП Крищенко — оборотень, крышующий публичные дома преступной группировки Палатного и Кличка, автомобильных и квартирных воров, получает деньги с незаконной добычи песка в русле Днепра, состоящий на заплате у «воров в законе» на протяжении многих лет, создавая комфортные условия для их проживания в Киеве, способствует распространению и укреплению организованной преступности в столице. Готов на любое преступление ради денег и сохранения своей должности.

P.S. Прошу считать данную информацию как официальное заявление. По каждому пункту готов давать показания как следственным органам, так и в суде».

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