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Що варто знати про соцмережу Clubhouse та чому вона набула такої популярності?

15.02.2021

Якщо ви обожнюєте голосові повідомлення та подкасти, то, можливо, для вас з’явилася ідеальна соцмережа. Якщо ж ні, то є шанс, що ви її просто не зрозумієте.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Clubhouse – нова соцмережа, в основі якої звук. Ніяких текстів, відео чи фотографій. Тільки аудіо.

Скористатися нею, щоправда, поки що можуть не всі.

По-перше, працює вона лише на пристроях Apple; по-друге, аби тут зареєструватися, знадобиться інвайт – тобто запрошення від когось, хто вже є її користувачем.

Не надто зручно для охочих спробувати. Але обмежений доступ, схоже, лише підігріває до нового додатку ще більший інтерес.

Навіть з таким закритим режимом роботи Clubhouse менш як за рік після запуску зміг залучити кількамільйонну аудиторію, а інвестори вже оцінюють проєкт у мільярд доларів – попри те, що він ще нічого не заробляє.

Основа Clubhouse – голосове спілкування. Фактично, йдеться про величезну кількість голосових чатів – кімнат, в яких користувачі можуть спілкуватися одне з одним або ж просто слухати чужі розмови на різні теми.

Якщо вам вдається отримати інвайт, то одразу після реєстрації додаток запропонує обрати теми, що вас цікавлять, – від політики та історії до кіно, спорту чи лайфстайлу – і підписатися на користувачів, яких вам хотілося б послухати. Наприклад, підприємців, музикантів чи стендап-коміків.

Надавши додатку доступ до списку своїх контактів на смартфоні, можна дізнатися, хто із ваших друзів уже користується Clubhouse, а також підписатися.

Далі Clubhouse пропонуватиме вам дискусії, що відповідають вашим інтересам та підпискам, і сповіщатиме про нові розмови в цікавих вам кімнатах.

сайт BBC

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