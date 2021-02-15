Мошенник Синцов Константин Владимирович и украденные миллиарды

ВТБ тратит бюджетные миллиарды на новый актив для олигарха Искандера Махмудова, Константина Синцова, Константина Засова и экс-президента РЖД Владимира Якунина?

В коллекции главы ВТБ – Андрея Костина – новая «игрушка». По информации корреспондента The Moscow Post, транспортная группа Fesco арестованных братьев Магомедовых продала вагоны «Русагротрансу», подконтрольному ВТБ. Сумма сделки оценивается в 3 млрд рублей. Кроме ВТБ в списке учредителей «сидят» Константин Синцов и Константин Засов через ООО «Рустранском» (РТК). Миллиарды из государственной казны «распилят» вместе с Якуниным и Махмудовым?

ВТБ выкупил 50% плюс одна акция ГК РТК еще в августе этого года. К тому моменту Костин успел выкупить 50% минус одну акцию «Объединенной зерновой компании», 70% «Мирогрупп ресурсы» 33,3% Новороссийского комбината хлебопродуктов и Новороссийский зерновой терминал. В руках «Русагротранса» уже 27 тыс. зерновозов – 55% всего российского парка – деньги бешеные. Но кому же они достаются?

«Русагротранс» за 2018 год заработала аж 6,2 млрд рублей при выручке 30 млрд рублей. Не стоит забывать и про государственные подряды – 277 контрактов на сумму более 5,5 млрд рублей… А кто в учредителях?

Для кого работает «Русагротранс»?

В открытых источниках учредителями «Русагротранса» выступают ликвидированные ОАО «ПГК» и ООО «РТК». Последняя находилась под управлением офшора – РТК РЕЙЛ ТРАНСПОРТС КОМПАНИ ЛИМИТЕД. Правопреемник – ЗАО РТК – тоже ликвидировано… Компанию вновь перерегистрировали в ООО «РТК» только с новым офшором – РУСТРАНСКОМ ПЛС.

Есть вероятность, что РТК РЕЙЛ ТРАНСПОРТС КОМПАНИ И РУСТРАНСКОМ ПЛС – это одна и та же компания. Зачем Засов и Синцов постоянно меняли форму собственности и тасовали офшорных учредителей? Может, бизнесмены устроили неразбериху специально, чтобы «замести следы» вывода денег? Что если миллиарды рублей бесследно оседают в офшорных дебрях Синцова и Засова под прикрытием всемогущего ВТБ.

Второй учредитель «Русагротранса» – АО «ПГК», которая принадлежит РЖД. Не проглядываются ли здесь интересы бывшего президента госкомпании Владимира Якунина? Есть вероятность, что он с Синцовым, Засовым и Костиным давненько знаком.

Не зря же аффилированные с троицей структуры регулярно получали заказы от РЖД. Например, АО «ЛП Транс» (тоже кстати под офшорным «крылом») оформила 3 заказа аж на 155 млн рублей с АО «РЖД Логистика». Часть тендеров состоялась как раз во время президентства Якунина.

Господин Якунин давно «в деле»?

Хотя, это и неудивительно. Ведь генеральный директор «ЛП Транс» Руслан Пряников якобы ранее был директором ОАО «БетЭлТранс» – компании, которая объединяла 9 филиалов – заводов по производству и поставке железобетонных шпал, входивших ранее в состав ОАО «РЖД». У Якунина, Засова и Синцова давно все схвачено?

Любопытно, но ООО «Транслес», который тоже через ООО ТЛ МЕНЕДЖМЕНТ принадлежит уже знакомому офшорному РУСТРАНСКОМ ПЛС тоже активно работало с «РЖД Логистика» и получило за оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава в 2016 г. аж 20 млн рублей. Кроме того, до 2018 г. доля ТЛ МЕНЕДЖМЕНТ до 2018 г. находилась в залоге и, скорее всего, у щедрого ВТБ.

Так и сошлись Засов, Синцов, Костин и Якунин на общих государственных интересах?

Да и стал бы господин Якунин, слезший с кресла президента, отказываться от такого жирного бюджетного «пирога»? Вряд ли. Вот и компания «Регионтранссервис» в прошлом году выиграла тендер на покупку оператора рефрижераторных вагонов «Рефсервис» по минимальной цене – 2,46 млрд рублей, об этом подробно писал «Коммерсант«. Причем, главными покупателями изначально считались именно Синцов и Засов со своей РТК.

Кому же достался «Рефсервис» да еще и по минимальной цене? Поговаривают, что стоимость занизили аж в 10 раз! Такие поблажки делают только для «своих»? Причем именно перед продажей «Рефсервис» начал набирать обороты и вышел в плюс… Лакомый «кусок»?

«Регионтранссервис» принадлежит бизнесменам Александру Симонову и Александру Бойченко. Никаких активов, кроме этого у коммерсантов нет. Любопытно, откуда же они взяли деньги? Ведь компания на момент 2018 года вышла с прибылью – 333 млн рублей. Сумма, конечно, большая, но до 2,46 миллиардов явно не дотягивает.

Скорее всего, Бойченко и Симонов – номинальные лица. Нельзя не отметить, что Симонов, по информации «Новых известий» занимался ремонтом вагонов еще при первом президенте РЖД Геннадии Фадееве. Мог ли старый знакомый бывшего главы госкомпании действовать в интересах Якунина? Как известно, президенты-железнодорожники между собой не ладили.

Кстати, в этом году «Регионтранссервис» попытало удачу на торгах по покупке вагоноремонтной компании, от которых тоже пытался избавиться РЖД. Но Выксунский метзавод достался компании «БизнесОптима» Анатолия Седых за 8,65 млрд рублей, об этом так же сообщал «Коммерсант«. Нешуточная борьба разворачивается за государственные активы.

А вместе с Якуниным, Костиным, Засовым и Синцовым может задаром растаскивать государственное имущество скандальный Искандер Махмудов, которому слухачи приписывают активную дружбу с молодчиками из Измайловской ОПГ и рейдерские захваты активов.

Махмудов с РЖД работает уже очень давно. Например, с именем олигарха часто связывают компанию «Трансмашхолдинг» – крупнейшего поставщика и партнера РЖД. А с РТК Махмудова может связывать тесная партнерская деятельность с Синцовым. The Moscow Post писал о том, что в схемах Измайловской ОПГ могла числиться швейцарская компания Alpin Group, в которой ранее трудился господин Константин Синцов.

По непроверенным слухам через Alpin Group могли выводиться крупные суммы из актива Махмудова (через УГМК) – «Кузбассразрезугля». Возможная схема «отмывания»: УГМК — Alpin Group — Krutrade AG — Carbo One Limited. Якобы в штате Alpin Group AG, Finmet AG и Umcore AG числились одни и те же руководители — Grünstein Michael и Markus Charles Müller.

А если вспомнить, что УГМК предприимчивого Махмудова насквозь пронизана офшорами, то ничего удивительного, что он прибился к компашке Синцова, Костина, Засова и Якунина.

Великолепная схема – ВТБ за «ничего» выкупает имущество и отдает на растерзание мастерам офшорных дел? Бюджетных миллиардов много не бывает!