Роковая женщина управленца

Что заставило президента ГК «Инград» Павла Поселенова написать заявление об уходе из компании по собственному желанию

Способна ли роковая страсть разрушить карьеру успешного предпринимателя? Думается, да. Даже если это не страсть, а чрезмерное участие в судьбе посторонней женщины: совместная борьба против бывшего её супруга с историей о похищении ребенка в финале, супер-помощь в решении жилищной, финансовой проблем и трудоустройстве. Не только супруге и детям могут быть непонятны такие поступки, но и коллегам и работодателям.

Совет директоров девелоперской компании «Инград» избрал нового президента – им стал Антон Ежков, который ранее являлся членом совета директоров группы и входил в ее комитеты по аудиту, кадровой политике и вознаграждениям, говорится в сообщении на официальном сайте компании. Также указывается, что бывший президент, Павел Поселёнов, покинул компанию по собственному желанию, чтобы развивать другие проекты вне «Инграда».

Все – за футбол?

Если учесть, что портал rusprofile.ru о каких-либо частных проектах Поселенова информации не дает, получается, выходя из «Инграда», он оставит должности члена совета директоров ПАО «Инград», кресло генерального директора ООО «Инград-Недвижимость», которое он занимал с августа 2017 года, и должность генерального директора АО «Инград», оставшись только членом совета директоров АО Футбольный клуб «Торпедо Москва».

Главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости» Антон Филатов в своем личный телеграмм-канале пишет: «Павел Поселенов якобы покинул свой пост по собственному желанию, хотя на самом деле нет».

Это, конечно, частное мнение журналиста, но основания к таким заявлениям могут заключаться в ситуации, созданной самим Поселеновым, в результате вмешательства в семейную ссору и бракоразводный конфликт Анжелики и Романа Зиминых. О нешуточных страстях, разыгравшихся вокруг этой семейной пары (а с учетом участия Поселенова – уже получившего знакомые очертания треугольника) «Наша Версия» писала пять месяцев назад. Знакомым с публикацией сегодняшние события в «Инграде» более понятны.

Приведем еще пару доказательств тому, что терпение собственников компании, достаточно долго смотревших на поступки Павла Поселенова во взаимоотношениях с Анжеликой Зиминой сквозь пальцы, могло закончиться.

Слишком очевидное неравнодушие

В дополнение к тому, что после развода супругов Анжелика Зимина, со слов ее бывшего супруга Романа, не без участия Павла Поселенова, была в короткое время трудоустроена в «Инград-Недвижимость» и заселена в квартиру в доме, построенном ГК «Инград», она, уже по имеющимся у нас данным, благодаря непосредственному участию Поселенова, смогла получить от компании заказы о каких другие люди ее профессии (фитнес-тренер) могли только мечтать. Так за проведение нескольких полуторачасовых мероприятий и проведение двухчасовых занятий (спортивная ходьба и оздоровительная гимнастика) по выходным для старших возрастных групп «Долголетие» и «Нам года – не беда», совокупно 110,5 часов или 148 академических часов, по договору с ООО «Инград Недвижимость», генеральным директором которого был Павел Поселенов, Анжелика Зимина заработала 1 млн 700 тысяч рублей. Подписанный Акт выполненных работ имеется в редакции.

Если сравнить размер оплаты с зарплатой, например, школьного учителя или тренера спортивной школы, где недельная нагрузка на одну ставку должна составлять по нормативу 18 часов, то за 1 700 000 рублей Зимина должна была бы отработать в школе чуть менее двух месяцев. К тому же, по имеющимся у нас сведениям, в некоторые из назначенных по договору часов Анжелика Зимина, похоже, находилась в Калифорнии, в городке Санта-Моника. Кто в это время проводил мероприятие – неизвестно.

Но основным поводом к недовольству действиями Павла Поселенова со стороны его покровителей, в том числе председателя совета директоров ПАО «Инград» Романа Авдеева, чьей дружбой он так бравировал, судя по всему, стало фигурирование в истории с похищением ребенка. Возможно, то, что уголовное дело по этому случаю так и не заведено, доказывает, что люди, на которых надеялся Поселенов (со слов Романа Зимина, называлось и имя топ-менеджера одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний) действительно весьма влиятельны. Но, также возможно, за решение проблемы с «уголовщиной» Павлу Поселенову пришлось заплатить собственной карьерой.

О важности сохранения меры

При этом Поселенов наверняка знает, что Анжелика Зимина забирала ребенка у бывшего мужа под прикрытием ЧОПовцев, знает, как они обошлись с Романом Зиминым (все это есть на видео с камер наблюдения, установленных во дворе). Но женский журнал Рамблер в статье «Я никогда не перестану бороться за сына» описывает событие так: «Вернуть Роберта матери удалось волею случая. Она была рядом с домом бывшего мужа и просто увидела, как он гуляет с сыном. Анжелика схватила ребенка и бросилась бежать, упала, потому что от страха подкосились ноги, но смогла добраться до машины и увезла сына».

Возможно, преуспевающий управленец, бывший руководитель ГК «ПИК», бывший депутат Московской городской Думы, действующий президент ГК «Инград», примерный муж и отец двух детей оказался настолько подвержен пагубному влиянию роковой женщины, что перестал воспринимать события адекватно. Возможно, он слишком доверился Анжелике Зиминой, которая где-то вводит его в заблуждение.

Вторая версия – неадекватность, вызванная чрезмерно выросшими амбициями, вследствие долгого нахождения у руля крупных компаний, распоряжения серьезными финансами (в том числе собственными заработанными деньгами), что усугубилось знакомством и поддержкой с людьми, имеющими влияние на самом высоком уровне. Не любят такие люди, когда им приходится отвечать на вопросы следователей.

Мы же будем надеяться, что у бывших супругов отношения наладятся, и ребенок сможет общаться не только с матерью, поддерживаемой готовыми пойти на все героями, но и с отцом. Хорошо бы, если бы Павел Поселенов в освободившееся время посодействовал детскому счастью.

versia.ru