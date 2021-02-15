Новый феодализм в 25 км от МКАД

Фамилия главы «Ростеха» Сергея Чемезова «протаранила» Домодедовский городской суд

На карте нашей страны нашлась территория, где российские законы не действуют. Причём речь идёт вовсе не об одной из южных республик, а о небольшом посёлке недалеко от Москвы. Среди его жителей – сплошь известные люди, в том числе глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его заместитель по финансам Игорь Завьялов. Большим людям домодедовская Фемида верит на слово. Поэтому бенефициары посёлка «Петровские сады» легко избавляются от соседей, даже если те вложили десятки миллионов рублей в создание общего имущества.

Эта история привлекла наше внимание, потому что она наглядно показывает насколько зыбкими остаются права собственности в России. Конечно, с формальной точки зрения имущество у Сергея Полийчука никто не отбирал. Однако из-за действий госменеджеров он не может ни завещать свою землю детям, ни продать её по рыночной цене. Если можно вот так обойтись с владельцем участка в респектабельном подмосковном посёлке, то что говорить про всех остальных?

«Заплатил – гуляй»

В 2005 году бизнесмен Сергей Полийчук купил 5 га земли в новом посёлке, где собирались строить дома руководители крупных госкомпаний, высокопоставленные чиновники и силовики. Для создания и управления поселковой инфраструктурой было учреждено некоммерческое партнёрство (НП) – Ассоциация «Петровские сады». Владельцы участков вступили в партнёрство, чтобы обеспечить свои дома газом, водой, электричеством и канализацией, а также построить объекты общего имущества – дороги, ограждение внешнего периметра и пр. Вступил в эту организацию и Полийчук. По крайней мере, до середины позапрошлого года он считал себя её полноправным участником.

Герой нашего рассказа уплатил стартовый взнос в размере 150 тыс. долларов и в последствии оплачивал ежегодные членские взносы. Однако на втором десятке лет существования ассоциации влиятельные соседи решили от него избавиться. То ли участок кому-то приглянулся, то ли по принципу «сдал деньги – можешь быть свободен», то ли всё вместе. Сначала Сергею Полийчуку удвоили взносы, которые, к слову, и без этого регулярно повышались. Затем ему предъявили иск о неуплате тех самых взносов на сумму 1,8 млн рублей, а в финале и вовсе исключили из членов ассоциации. Причём последнее событие произошло на заочном собрании, о результатах которого владелец участка узнал постфактум.

Сам он называет всё это «действиями, направленными на рейдерский захват его имущества». Исключение из ассоциации лишает участок Сергея Полийчука техусловий на газ, воду, электричество и прочее, что существенно снижает рыночную стоимость земли. Если он решит разделить участок между своими четырьмя сыновьями, то при вступлении в наследство каждому из них придётся заплатить вступительный взнос в размере 250 тыс. долларов – миллион долларов на всех, иначе права на коммуникации не получить.

Владелец участка пытался оспорить результаты заочного собрания в Домодедовском городском суде, в результате чего в открытом заседании были озвучены невероятные подробности деятельности ассоциации «Петровские сады». Мы приведём их дальше в этой статье, а сначала разберёмся в нюансах создания этого некоммерческого партнёрства, законность которого как минимум вызывает вопросы.

В лучших традициях офшорного бизнеса

Ассоциация «Петровские сады» была зарегистрирована в налоговых органах 2 июня 2004 года, её учредителями значатся два человека – некие Сергей Александрович Горин и Владимир Анатольевич Барулин. Данные последнего из них совпадают с данными бывшего руководителя ряда строительных фирм из группы компаний «Коалко». В сентябре 2014 года В.А. Барулин был назначен на должность замглавы администрации городского округа Домодедово.

Ситуация выглядит так, что состав учредителей ассоциации не менялся с момента её создания. Вы спросите: где те самые известные фамилии, о которых мы сказали в самом начале текста? И где Сергей Полийчук? Мы тоже задались этими вопросами. Как-никак в протоколах собраний членов НП за предыдущие годы фигурирует два десятка персон (редакция ознакомилась с копиями документов). Данные некоторых из них совпадают с данными, например, Сергея Ястержембского (дипломат, бывший помощник президента Бориса Ельцина), экс-руководителя железнодорожной монополии Владимира Якунина и гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Как вышло, что в ЕГРЮЛ эти фамилии не засветились?

По словам Сергея Полийчука, Барулин и Горин – то ли юристы компании, которая обслуживает ассоциацию «Петровские сады», то ли сотрудники «Ростеха». По сути, они являются номинальными учредителями, а решение всех вопросов в посёлке зависит от Игоря Завьялова. Его шеф Сергей Чемезов, насколько можно судить, владеет там обширными угодьями.

Если всё так, то создание этого некоммерческого партнёрства происходило по сценарию, который нечистые на руку чиновники используют для регистрации подставных фирм в непрозрачных иностранных юрисдикциях. Да и тот факт, что по состоянию на 28 ноября 2005 года среди участников подмосковного НП можно найти юридические лица «Валдас Лимитед» и «Коалко Интернешнл Р.Э. ЛТД (Британские Виргинские острова), а также «СТМ Девелопмент Лимитед» (Кипр), говорит о многом.

Системные фальсификации

В своё время владельцы земельных участков в посёлке оформили на Барулина и Горина доверенности, чтобы те представляли их интересы при регистрации НП. «В Минюсте они «схимичили» и по этим доверенностям оформили ассоциацию на себя. Видимо, действовали по указанию Завьялова», – предположил Сергей Полийчук.

Наш собеседник добавил, что Управление Минюста по Московской области не выдало ему копии учредительных документов НП «Ассоциация Петровские сады». Поэтому пока мы знаем только, что вопреки принятию Полийчука в состав членов НП (согласно решению общего собрания от 28 ноября 2005 года) и уплате им членских взносов, информация о нём не была внесена в ЕГРЮЛ.

Получается, что владелец участка платил взносы в организацию, членом которой с юридической точки зрения не являлся. Если так, то имела ли эта организация основания обвинить его в последующей неуплате взносов? Как она могла исключить Полийчука из своих рядов? И на что были потрачены его деньги? Каким образом в декабре 2020г. Хамовнический суд г. Москвы принимает иск еще на 4.3. млн. руб., если в прилагаемых к иску документах ЕГРЮЛ Ассоциации «Петровские Сады» ФИО Полийчука С.А. с 2005г. не значится, а «цена» этому иску или дорога — прямо в УБЭП или СК?!

«Я считаю, что, во-первых, был факт вымогательства у меня денежных средств в особо крупном размере – 1,8 млн рублей (в виде членских взносов – Ред.) и использование моих средств в интересах ассоциации, членом которой я не являлся и не являюсь. Во-вторых, на мой участок как незарегистрированного участника ассоциацией получены путем явного подлога сетевые мощности и техусловия, которые впоследствии рейдерским путем захвачены группой лиц по предварительному сговору и тоже в особо крупных размерах. Я имею ввиду разницу рыночной стоимости участка с коммуникациями и без них», – говорит Сергей Полийчук.

По этой причине он всё же решил оспорить своё исключение из ассоциации в Домодедовском городском суде. Дальнейшие события были похожи на сюжет, родившийся в голове Франца Кафки.

Доказательства – незаверенные копии

Ответчиками по иску Сергея Полийчука стали Игорь Завьялов и ассоциация «Петровские сады», интересы обоих в суде представлял юрист Павел Монаков. Истец требовал отменить результаты собрания членов НП, признать ничтожным протокол № 91 общего собрания от 1 июня 2019 года. Также он добивался взыскания с Игоря Завьялова компенсацию материального ущерба на сумму уплаченных членских взносов и морального вреда, который Полийчук понёс из-за отмены сделки по купле-продаже своего участка. Сделка сорвалась из-за потери техусловий в результате событий, описанных выше.

Присутствовал ли наш герой на собрании, где его исключили из ассоциации? Нет, не присутствовал и не мог представлять свои интересы. Почему? Потому что, по его словам, администрация НП направила ему «обращение о проведении собрания» без даты. На судью Ольгу Рагулину этот факт, по всей видимости, не произвёл никакого впечатления. Равно как и то, что Павел Монаков, по сведениям Полийчука, не представил в суде оригиналы бюллетеней к протоколу № 91 – только ксерокопии, которые не то чтобы не были нотариально заверены, но и почерковедческой и правовой экспертизами отнесены к ничтожным, а другими словами являются чуть ли не фальсификацией материалов в суде.

Может ли российский суд принять такие «документы» в качестве доказательств? Оказывается, может.

По словам Сергея Полийчука, на некоторых копиях бюллетеней отсутствует часть необходимой информации, в том числе фамилии, инициалы и даты.

«Если отсутствует дата подписания бюллетеня и фио подписавшего, то нельзя сделать вывод о том, кто именно подписал данную ксерокопию, когда он её подписал и знал ли что именно он подписывает и имел ли он право подписывать данную бумагу», – говорит Сергей Полийчук. Ситуация выглядит так, что эти бюллетени могут в одинаковой степени относиться к исключению его из ассоциации, или, например, к инициативе об установке шлагбаума на въезде в посёлок.

Однако суд сделал вывод о том, что в голосовании по вопросу членства Полийчука в НП «Петровские сады» участвовали 14 из 26 участников партнёрства, на собрании имелся кворум и все участвовавшие лица проголосовали.

Представитель ответчиков Павел Монаков пояснил, что в связи с пандемией голосование проводилось заочно. Сергей Полийчук говорит, что в уставе ассоциации отсутствует порядок проведения заочного голосования. Но, по его словам, и этот факт никак не повлиял на решение судьи Ольги Рагулиной.

«Неизвестная группа лиц, получив «обращение» о проведении собрания в неизвестную дату, проголосовала также без указания фио и данных также в неизвестную дату, – такая группа лиц имеет право принимать управленческие решения в ассоциации «Петровские сады». Коронавирус всё спишет», – иронизирует истец.

Чтобы снизить градус абсурда, ассоциация «Петровские сады» якобы провела ещё одно собрание по поводу исключения Полийчука из своего состава. Правда, произошло уже после того, как он подал иск об оспаривании его результатов – за восемь дней до судебного заседания. Правомерность повторного собрания – уведомление Сергея Полийчука, повестку дня, дату и т.д. – суд, по всей видимости, не изучил, ограничившись рассмотрением ксерокопии протокола № 97. Бюллетени, да что бюллетени – ксерокопии бюллетеней голосования по данному протоколу представителем ответчиков даже предъявлены суду не были.

Разные подписи Завьялова на разных документах на заседаниях объяснялись тем, что у него могла «дрогнуть рука», при этом в Решение ушла иная формулировка.

Правомерность таких собраний без Полийчука С.А. в заочном формате без приглашения выступить Полийчуку С.А., как раз таки заочно могло свести на нет старания Ассоциации «Петровские Сады» или гр. Завьялова И.Н. – как Председателя заочного Собрания, а по иску на 4.3. млн. рублей от декабря 2020г – еще и Председателя Совета Директоров Ассоциации «Петровские Сады» довести до других собственников участков о граничащих с бесправностью положении их собственности и взносах на инфраструктуру поселения…

Собственность без прав

21 сентября 2020 года судья Домодедовского городского суда Ольга Рагулина отказала в удовлетворении требований Сергея Полийчука. В свете истории «Петровских садов» решение выглядит закономерным. Госменеджеры считают подмосковный посёлок чем-то вроде своей феодальной вотчины, а соседей – вассалами. Понятно, что отобрать участок они не могут, зато способны одним росчерком пера установить для владельца земли кабальные тарифы и сборы. Не сможет платить – выгонят. После этого для каждой поездки в посёлок хозяин участка будет вынужден заказывать пропуск, что трудно расценить иначе, как принуждение к отказу от права на землю.

Сергей Полийчук подал апелляционную жалобу в Московский областной суд, который планирует рассмотреть её 15 февраля. Накануне редакция ознакомилась с возражениями, предоставленными в суд Павлом Монаковым. Документ позволяет предположить, что Игорь Завьялов подстрекает Полийчука подавать иски непосредственно к собственникам земельных участков в посёлке «Петровские сады». При этом следует понимать, что высокопоставленные жители посёлка могут быть не в курсе идущего судебного разбирательства и того, что их имена упоминаются в открытых судебных документах и на судебных слушаниях. Многие из этих людей входят в список «Форбс», и сам факт использования их имен, так же, как и попытка Игоря Завьялова втянуть их в судебные процессы, вряд ли могут оказать положительное влияние на репутацию уважаемых бизнесменов и чиновников.

Кто-то и вовсе может расценить «рекомендации» Игоря Завьялова как подстрекательство (ст. 33 УК РФ) Сергея Полийчука к преступлению в отношении собственников участков – таких же потерпевших от «управленческих» действий Завьялова в ассоциации «Петровские сады».

На этом странности не заканчиваются. В очередных документах, поданных в суд, представитель ассоциации Павел Монаков уверенно заявляет, что в 2018 году Хамовническим судом Полийчуку якобы были даны полные разъяснения о правовом статусе ассоциации как некоммерческой организации и установлено полное соответствие законодательству ее деятельности, а также отрицает существование каких-либо претензий со стороны Сергея Полийчука к тарифам ассоциации, документам и существующему в ассоциации положению дел. И это, несмотря на имеющиеся в деле письма Полийчука о несогласии с оформлением всей ассоциации на двух граждан и требования созвать собрание собственников участков для решения вопроса с ценообразованием оказываемых ассоциацией услуг и отсутствия каких-либо разъяснений Хамовнического суда.

По словам Сергея Полийчука, ранее аналогичным образом тот же представитель ассоциации также уверенно утверждал, что у него имеется аудиозапись судебного заседания в Хамовниках, где судья признает ничтожными расчеты Сергея Полийчука о космически завышенных тарифах ассоциации. При проверке, правда, выяснилось, что никакой аудиозаписи Хамовническим судом не велось, но получается, что апелляционный суд уже принял решение, поверив «на слово» Монакову П.А., а систематические фальсификации гр. Завьялова И.Н. с Ассоциацией «Петровские Сады» за подписью Монакова П.А. в судах остаются без расследования – вне ст. 307 УК РФ.

Сможет ли Московский областной суд вынести объективное решение без оглядки на манипуляции и громкие фамилии? Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его заместитель Игорь Завьялов упомянуты в первых строках протокола № 91, хотя фамилии остальных участников ассоциации «Петровские сады» выстроены в алфавитном порядке.

Что это, если не попытка манипулировать участниками «заочного собрания» при помощи авторитетных соседей? Экспертиза протокола, которая была проведена по инициативе Сергея Полийчука, фактически подтвердила его сомнения.

Домодедовский городской суд приобщил к делу выводы экспертов, но отказался принять их во внимание. По-видимому, на Фемиду такие манипуляции тоже действуют как и многочисленные заявления Полийчука С.А., отвергаемые судами без какой-либо мотивировки.

versia.ru