Лікарі розповіли, чим і кому шкідлива жувальна гумка

Жування зміцнює щелепи у малюків і стимулює роботу слинних залоз у дорослих. А ось шкоді жувальних гумок в рекламній продукції не приділяється належної уваги.

Гастроентерологи розповіли, які небезпеки можуть підстерігати любителів пожувати жуйку, повідомляє Хроніка.інфо.

Сприяє витончення зубної емалі. Під час жування гумки в роті виділяється слина, а разом з нею багато ферментів. Якщо ви будете жувати жуйку відразу після їжі, то це буде лише стимулювати вироблення ферментів і допоможе організму в перетравленні їжі. Але якщо жувати гумку часто і на голодний шлунок, що виділяються зі слиною ферменти починають роз’їдати емаль. При цьому в кілька разів зростає загроза виникнення карієсу.

Виснажує слиновиділення. При стимуляції слинних залоз за допомогою жування гумки відбувається викид слини, підвищується її кількість. Але якщо жувати жуйку багато і часто, з часом кількість вироблюваної залозами слини зменшується, що призводить до сухості слизової оболонки. Це, в свою чергу, призводить до зменшення кількості слини, необхідної для змочування продуктів харчування. Це загрожує порушенням травлення, дисбактеріозом і появою заед.

Розвиваються жувальні м’язи. У людей, що мають з дитинства звичку жувати жуйки, внаслідок частої стимуляції м’язів жувальної мускулатури розвивається квадратна «американська» щелепу.

Розвивається неправильний прикус. Це також відбувається, якщо жувати жуйку з дитинства.

Збільшується загроза розвитків захворювань шлунково-кишкового тракту. Для шлунка людини жувальна гумка — їжа, яка надходить в рот і дає дзвіночок для вироблення необхідних для перетравлення речовин: соляної кислоти, шлункового соку, жовчі, соку підшлункової залози, ферментів. Якщо при цьому шлунок не отримує їжу, то виділення цих речовин відбувається вхолосту, провокуючи захворювання шлунково-кишкового тракту. Це особливо стосується дитячого організму. Наслідком пристрасті до жування гумки можуть бути болі і дискомфорт у животі, кислий присмак, підвищене жовчовиділення, нудота.

Стоматологи рекомендують жувати жуйку після їжі від 2 до 5 хвилин. Жування жуйки часто і на голодний шлунок не рекомендується. Категорично не можна жувати жуйки для втамування голоду!

: freezmi.io

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.