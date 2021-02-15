Российский зэк умер после совместного употребления наркотиков с тюремщиком

В Ростовской области тюремщик пронес наркотик в колонию и употребил его с двумя заключенными, один умер. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в лечебно-исправительном учреждении №20 города Шахты. Старший инспектор отдела безопасности колонии принял запрещенные вещества с осужденными за убийство. Все трое после этого потеряли сознание.

Обнаружившие их сотрудники колонии вызвали скорую помощь. Один заключенный скончался по дороге в больницу. Его сокамерник вместе с инспектором находятся в реанимации.

20 января сообщалось, что от передозировки наркотиков скончался вор в законе Реваз Кахмазов, известный в криминальных кругах как Резо Лоткинский. Он держал общак подмосковных колоний. По версии следствия, вор в законе и его 18 сообщников обкладывали данью наиболее обеспеченных зеков.