Суд признал бывшего главу Марий Эл виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Оглашая приговор, судья заявил, что Маркелов, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Срок наказания будет назван в конце вердикта. Его оглашение займет несколько дней, уточнили в пресс-службе суда. Там пояснили, что в деле 232 тома, оглашать приговор будут долго.

Гособвинитель просил приговорить Маркелова к 17 годам лишения свободы.

По данным следствия, глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей взамен за свое покровительство и помощь в получении средств господдержки. Маркелов также обвиняется в незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Другими фигурантами дела являются бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева и гендиректор региональной телекомпании «Регион 12» Наталья Кожанова.

Предполагаемый взяткодатель — владелец «Птицефабрики Акашевская» Николай Криваш скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Указом президента России 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его. Он возглавлял Марий Эл в течение 16 лет — c января 2001 года.