Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС

Глава правительства Михаил Мишустин уволил заместителя министра финансов России Андрея Круглова и заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева.

Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста, а замглавы ФАС освобожден от должности по его собственной просьбе.

Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.

5 февраля Михаил Мишустин уволил заместителя министра финансов России Антона Дроздова в связи с упразднением должности в результате реформы в госуправлении.

22 января премьер подписал приказ об увольнении Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи). Решение принято в связи с упразднением этого ведомства. Также Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко.

В ноябре 2020 года Мишустин подписал два постановления по оптимизации числа госслужащих. Административная реформа правительства будет реализована с 1 января по 1 апреля 2021 года. Ожидается, что оптимизация затронет 45 министерств и ведомств. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, 37 замруководителя федеральных органов будут уволены.