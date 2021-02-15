Медведев объяснил фото с фонарями в своем Instagram

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил серию фотографий с фонарями, появившуюся в его Instagram-аккаунте накануне акции сторонников учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В комментариях к посту эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян сообщил, что телеканал «Дождь» утверждает, что таким образом Медведев принял участие во флешмобе в поддержку Навального. Чиновник опроверг такое предположение. «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — ответил Медведев.

На сайте «Дождя» при этом отмечается, что в эфире телеканала не звучало утверждение об участии зампредседателя Совбеза в акции с фонарями. «Ведущий «Дождя» Павел Лобков пошутил на эту тему: «Дмитрий Анатольевич, если вы правда поддерживаете эту акцию — я думаю, что вряд ли — подмигните»», — говорится в сообщении.

Соратники Навального предлагали жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фотографиями с акции можно было поделиться в социальных сетях. В этот же день в Москве также прошла еще одна акция — на Арбате женщины выстроились в «Цепь солидарности и любви». Активистки сообщили, что вышли на улицу, чтобы поддержать политзаключенных и жену Алексея Навального Юлию, уехавшую в Германию с частным визитом.

Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегали россиян от участия в несогласованных акциях. В СКР напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Также под действие Уголовного кодекса подпадают призывы к массовым беспорядкам, в том числе к подросткам.