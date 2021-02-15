Нова версія Android Auto обзавелася корисними функціями

Компанія Google продовжує покращувати Android Auto – фірмову програмну оболонку для автомобілів. У черговому оновленні користувачі платформи отримали можливість більш гнучкої кастомізації інтерфейсу, включаючи зміну шпалер, а також кілька інших нововведень.

В оновленій версії Android Auto можна вибрати фонові зображення для інтерфейсу. Варто відзначити, що завантаження власних знімків і використання їх в якості шпалер не передбачено – картинки можна вибирати тільки з системної галереї.

Крім того, в прошивці з’явилося додавання власних ярликів, які повинні спростити доступ до затребуваних функцій під час водіння. З їх допомогою можна додати дії, які традиційно запускаються за допомогою голосових команд. Наразі вони обмежені функціями вибору контактів і списком навичок Google Assistant.

Google також передбачила гнучке налаштування таких команд з можливістю автоматизації всього процесу і задіянням складних сценаріїв, що складаються з кількох кроків. Оновлення, як запевняють розробників, стане доступним протягом найближчих днів.

: news.finance.ua

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