Коломойский посадил “Борисполь” на пятую точку

Еще до нынешнего кризиса на авиарынке, вызванного эпидемией COVID-19, крупнейшая авиакомпания страны “Международные авиалинии Украины” (МАУ), одним из акционеров которой является Игорь Коломойский (25% процентов компании), задолжала государственному аэропорту “Борисполь” 300 млн грн.

Эти деньги МАУ должна за аэропортовую навигацию, обслуживание грузов и почты, безопасность, парковку своих Boeing 737 и т. д.

Павел Рябикин (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)- экс гендиректор аэропорта “Борисполь”

В 2013 году стороны договорились, что, в случае чего, компания сможет рассчитываться векселями. С тех пор таких было выписано на 300 млн грн и эта схема исправно работала вплоть до весны 2020 года, о чем год назад говорил в интервью действующий на тот момент гендиректор “Борисполя” Павел Рябикин. “Задолженность реструктуризирована по срокам погашений вексельных обязательств. Видим хорошую статистику по выплатам – были большие вексельные погашения перед Новым годом. И в целом, у нас за всю историю взаимоотношений с МАУ не было ни одной просрочки возврата векселей. Все платится в срок. Следующие большие погашения ожидаем в конце сезона – начале летней навигации 2020 года” – рассказал гендиректора аэропорта.

Летняя навигация, как известно, так и не наступила, обрушив в Украине и мире всю авиаотрасль. В 2020 году МАУ выполнила лишь 47 тыс рейсов или 42% от показателя 2019 года. Количество перевезенных пассажиров упала больше чем в четыре раза – если в 2019 году это было около 8 млн человек, то в прошлом году только 1,787 миллиона. У “Борисполя” проблемы аналогичного порядка. Главный аэропорт страны обслужил всего 5,16 миллиона пассажиров, что на 66% меньше показателя предыдущего года.

К осени 2020 года “вексельный долг” МАУ достиг 500 млн грн, но Рябикин все еще сохранял спокойствие. “Векселя не предусматривают судебную процедуру. Вексель – это безусловное обязательство, которое сразу передается на исполнение в исполнительную службу”, – говорил он. Так бывает всегда, но только не тогда, когда речь идет об Игоре Коломойском.

В августе 2020 года “МАУ” подала иск в Хозсуд Киева к аэропорту, частному исполнителю и нотариусу о том, что выписанные ей же векселя не могут быть погашены, по крайней мере, сейчас. Местом платежа по каждому из двух десятков векселей, выписанных двумя порциями в декабре 2019 года и в марте 2020 года, определено 03150, г. Киев, ул. Антоновича, 127, АО “Укрэксимбанк” (главный офис банка). Когда “Борисполь” и исполнители попытались предъявить векселя по указанному адресу оказалось, что “у истца (“МАУ” – “ОЛИГАРХ”) отсутствуют договорные отношения с банком по выполнению обязательств по этим векселям. В связи с этим, векселя были предъявлены к платежу и опротестованы по местонахождению векселедателя “(“МАУ” – “ОЛИГАРХ”) в г. Киеве по ул. Лысенко, 4 и по местонахождению его главного офиса в г. Киеве по Харьковскому шоссе, 201-203, которые не являются местом платежа по этим векселям”, – говорится в решении Хозяйственного суда Киева, который 9 февраля 2021 года удовлетворил иск компании Коломойского.

На фото – Игорь Коломойский

После того как стороны скрестили шпаги в судах, “Борисполь” перевел “МАУ” на предоплату. Предпосылок для того, чтобы старые долги были погашены нет никаких: по прогнозам президента МАУ Евгения Дыхне компания по итогам 2020 года ожидает убыток на уровне 60 млн долларов.

Как один из возможных вариантов решения долговой проблемы между главным аэропортом страны и ее главным авиаперевозчиком, видится то, что они снова сядут за стол переговоров и “Борисполь” конвертирует свои векселя в акции МАУ. Такой сценарий вполне серьезно обсуждался еще до кризиса. Правда, как показывает практика соседства с Коломойским в одном бизнесе, это для государства ничего хорошего не несет, примером чему служит история их отношений и попыток “бракоразводного” процесса вокруг “Укрнафты”.

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