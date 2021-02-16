Как манипулируют рейдеры Вилкул и Романенко на Днепропетровщине

Рейдеры в лице Александра Вилкула и Макса Романенко в прошлом августе захватили пять хлебозаводов многопрофильного аграрного РистонХолдинга и менее чем за полгода довели захваченные предприятия фактически до полной остановки.

А теперь, как нашкодившие щенки, поджали хвосты, скулят и просят помощи у «больших дядей» из власти, и даже у президента.

Для этого рейдеры на захваченных хлебозаводах в Днепре, Новомосковске, Павлограде и Никополе экстренно организовали сбор подписей сотрудников под неким обращением и отправили этот «документ» сразу в 7 инстанций, включая президента. Президент и прочие государственные адресаты должны «не допустить закрытие предприятий». Как они должны это сделать, если речь идет о частных предприятиях, да еще и находящихся в руках не настоящих хозяев, а рейдеров? Содержание и мотивировка обращений наивна и предсказуема.

Рейдеры вдруг посочувствовали трудовым коллективам, которых они вскоре уволят (давит на жалость скорее всего экс-секретарь горсовета Днепра «жалостливый» рейдер Романенко). А также акцентируют важность и социальную роль хлебопекарных предприятий в жизни региона (вероятней всего эту часть текста подсказал «заботливый» экс-губернатор Днепропетровщины Вилкул).

Смешно, конечно, всё это читать, зная по материалам судебных производств в открытом доступе, что рейдеры сами же и запустили механизм банкротства Днипромлына и хлебозавода, после того как отобрали этот бизнес у бенефициара холдинга Нестеренко. И когда Вилкул и Романенко организовали долгие судебные тяжбы по прикрытию рейдерства, почему-то никто из них не подумал о последствиях, хотя они были всем очевидны. На самом деле суть происходящего очень простая. После захвата предприятий рейдеры сами инициировали и начали процедуру фиктивного банкротства мукомольного комбината и хлебозавода № 10 по «нарисованным на коленке» долгам, полученным от так называемой «оптимизации налога НДС». Одновременно, путём мошенничества и манипуляций оформили продажу целостного имущественного комплекса, стоимостью в сотни миллионов гривен на охранника Романенко. На самих заводах начались кадровые чистки — увольняли весь грамотный и опытный менеджмент, который провинился перед рейдерами тем, что десятки лет добросовестно работали с Нестеренко. Итог этой деятельности рейдеров легко предсказуем: с захваченными предприятиями массово перестали работать партнеры — и поставщики сырья, и покупатели продукции. Никто не хочет рисковать своими деньгами, зная Вилкула и Романенко.

Уже второй месяц рейдеры практически остановили производство муки, единственное что им удается пока — покупать «мусор» на зерновом рынке, что бы обеспечить хотя бы свои обязательства по поставке муки в торговые сети, как например, АТБ у которых жесткие штрафные санкции за срыв контракта. Но обеспечить поставку муки по приемлемым ценам на хлебозаводы рейдеры не могут. Их попытка украсть зерно государственного Аграрного фонда, хранящееся на Днепромлыне, тоже не удалась.

Нужны оборотные средства, поэтому рейдеры бегают по всем банкам, прося заёмные деньги и получая отказы. Дело в том, что банкиры в курсе происходящего и на подставных бенефициаров рейдернутых предприятий, типа Моршинина и Железняка, даже смотреть не хотят, не то, чтобы дать кредит. А реальные бенифициары редерского захвата — Романенко и Вилкул — светить своими лицами не хотят, потому что не смогут ответить финслужбам банков и налоговым структурам на простой вопрос — откуда у них деньги?

Эксперты прогнозируют уже в первой половине этого года остановку хлебозаводов. Скорее всего, первыми остановят производства в Павлограде и Никополе. И по области волнами будет расходится ползучая социальная катастрофа – дефицит хлебопродуктов. Вот почему люди Вилкула и Романенко начали истерить, залпами публикуют несуразицу в СМИ и рассылают повсюду письма «про остановку флагмана мукомольной промышленности области».

Надеются, что Зеленский им лично зерно привезёт, а Шмыгаль деньгами поможет или выступит гарантом для кредита?

На самом деле рейдеры хорошо понимают, что никто им не поможет, а умышленное доведение до банкротства — это статья УК. А тут ещё и уголовное дело по факту мошенничества с полученными Вилкулом 6 миллионами долларов. Куда не кинь – всюду клин. Одновременно стало известно о жалобах работников хлебозаводов, которые утверждают что рейдеры заставляли их подписывать обращения под страхом увольнения. Важно понимать, что недовольство людей состоит не только в страхе потерять работу или в вопросе, где будут покупать хлеб их семьи после остановки хлебозавода. Многие сотрудники рейдернутых предприятий не хотят принимать участие в грязных играх рейдеров. Люди знают правду и хорошо помнят, что пока хлебозаводами управляла команда Нестеренко, вопрос об остановке предприятий никогда не стоял. Наоборот — проводилась модернизация производства, расширялся ассортимент и регионы реализации продукции. Флагманами в своей отрасли мукомольный комбинат и хлебохаводов сделал именно Нестеренко, а не Вилкул с Романенко. Теперь же, с новыми «хозяевами» — рейдерами, как говорится, и кашу не сваришь, и хлеба не испечёшь…

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