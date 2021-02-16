Как совершают побеги из тюрьмы на острове Бали

«Мы всё делали неспеша и аккуратно, чтобы в итоге выждать подходящего момента для побега – сильного ливня, разбушевавшегося в 3 часа ночи. Мы обсуждали, где будем скрываться и как выберемся с острова, а затем из страны, прекрасно понимая, что наши семьи обязательно будут допрашивать и вести за ними наблюдение.»

Рассказ человека, успешно совершившего побег, пересказанный в издании TJOURNAL русскоязычным заключенным тюрьмы Lapas Narkotika Bangli на острове Бали. Правда, в конце его все-таки взяли.

Автор материала во время заключения

«Эта история начинается с момента, когда я был переведён в блок Д («Лавина») и встретил ещё одного американца – пожилого дядьку 60 лет от роду по имени Пол.Пол присел за ограбление.

Я был уверен, что ему передавался мой дискомфорт от нахождения в переполненной тюрьме и моя неуверенность в предстоящем приговоре.

[Крис был арестован на почте при получении восьми граммов качественных бошек из Голландии. Он провёл около 4-х месяцев в изоляторе во время всего процесса следствия и был переведён в тюрьму повышенной безопасности Kerobokan столицы острова Бали – г. Денпасар. Он сбежал оттуда спустя три месяца, в разгар судебного разбирательства, поэтому ещё не знал, сколько ему дадут за это 8-миграммовое недоразумение.]

В одной из бесед Пол заметил, как было бы легко сбежать из этой тюрьмы.

Поначалу мне казалось, что мужик спятил, особенно когда предложил план побега в кузове мусоровоза, ласково прикрытом сотнями фунтов отбросов.

Мой логичный до неприличия мозг говорил мне: побег – это плохая идея. Но мой эмоциональный, свободолюбивый дух вещал: «Ты можешь! И тебе следует это сделать!.. Это может быть весёлым приключением!»

С того момента мы с Полом стали тщательно продумывать наш план. Началось всё с внимательного наблюдения за обстановкой (привычки заключённых, поведение охраны), за тюремным режимом, с проработки вариантов и поиска материалов, которые мы могли бы использовать (например, ножовки по металлу, которую я подрезал у невнимательных рабочих, проводивших строительство нового блока, верёвки, тёмной одежды, краски для наших лиц и обуви, кусачек и тому подобного).

Мы всё делали неспеша и аккуратно, чтобы в итоге выждать подходящего момента для побега – сильного ливня, разбушевавшегося в 3 часа ночи. Мы обсуждали, где будем скрываться и как выберемся с острова, а затем из страны, прекрасно понимая, что наши семьи обязательно будут допрашивать и вести за ними наблюдение.

Я нашёл людей, которые могли изготовить мне поддельный паспорт, и запустил процесс. В период подготовки, планирования действий и ожидания я обнаружил, что из моей комнаты в блоке можно через потолок попасть на крышу. Вот только между ними, по всей площади, была установлена металлическая сетка с прутьями в палец толщиной. «Работы, конечно, много, но мы справимся», — как говорил XZibit.

Тюрьма Керобокан © 2017 merdeka.com/gede nadi jaya

Также я обратил внимание на любопытную конструкцию, расположенную позади здания Бэнкер (художественная и ремесленная мастерские на юго-западном углу тюрьмы) с пустующей сторожевой вышкой и строительными лесами — металлическими балками, соединёнными вместе; ими пользовались строители для высотных работ.

Я сопоставил высоту конструкции с высотой трех стен, которые нужно было перелезть, и решил, что это возможно. Полу мои предположения казались недостаточными, и он провёл точный математический расчёт, всё же убедившись в том, что я был прав. Грабители, как правило, более организованный народец, нежели беспечные растаманы. Эти строительные леса нужны были, чтобы взобраться на первую стену, на которой мы не смогли бы помочь друг другу. Их было достаточно.

Мой паспорт всё ещё не был готов, однако я решил не ждать, так как понимал, что строительные леса в таком подходящем месте у стены не будут ждать нас вечно.

Мы провозились несколько часов, спиливая решётку над потолком моей одноместной комнаты, постоянно сменяя друг друга. Чтобы заглушить шум, мы использовали музыкальный плеер с динамиком, врубив музыку на полную катушку.

В конце концов шесть прутьев было спилено, образовав проём, подходящий по размеру наших тел, – моего (стройного) и Пола (полноватого). Настал момент истины.

Ночь. Льет ливень такой силы, что при дыхании можно захлебнуться. Мы, с головы до ног в чёрном, выбрались через решётку на крышу, имея при себе только рюкзак с верёвками и несколько плотных пледов для преодоления битого стекла и колючей проволоки на стенах. Стоя на углу крыши, я кусачками перекусил проволоку, и мы протиснулись в узкий проём шириной в 40 сантиметров.

Я привязал верёвку и спустился вниз, в задней части нашего блока. Пол следовал за мной. (Тут стоит заметить, что перед тем, как покинуть комнату, я заблокировал дверь изнутри.) Далее мы перебрались через кучу строительного мусора, преодолели стену и выбрались на территорию Бэнкера.

Я старался передвигаться бесшумно и аккуратно. Бедняга Пол них…ра не был аккуратным: часто падал, выглядел испуганным и уже выбился из сил, хотя впереди было ещё много работы. Я постоянно подбадривал его и мотивировал ласковыми пинками.

Когда мы добрались до Бэнкера, то обнаружили, что тот самый математический расчёт Пола оказался не таким уж и точным: разница в пару-тройку метров высоты строительных лесов. До нас дошло, что таким образом мы не сможем перебраться через стену.

Признаюсь, я запаниковал. Мне захотелось поскорее вернуться назад, в блок, пока не поздно, и продолжить смотреть свой любимый сериал «Побег». Но с Полом произошла поразительная перемена. Он вдруг приободрился (видимо, старого еврея задел собственный просчёт) и успокоил меня. Сказал:

— Жди меня тут! — и ушёл в блок спать.

… Его не было довольно долго, а мой стресс растянул этот период в вечность. Но тут он вернулся, волоча за собой… лестницу!

— Святые Угодники, – подумал я, — какая ж удача! — И пообещал себе: сразу же после побега помолиться Богу.

К сожалению, даже с лестницей и лесами высоты было недостаточно. А к счастью, в куче строительного мусора мы обнаружили деревянные столы и прочую древесину. Мы составили всё это вместе и, перекрестившись, полезли на стену. Меня не покидала мысль, что одно неверное движение – и я сорвусь вниз вместе со всей конструкцией. Я уже не боялся быть пойманным, так как с такой высоты обязательно сломал бы шею и всё равно сбежал бы из тюрьмы, хотя уже иным путём…

Как только я взобрался на стену, я стал аккуратно двигаться по узкой линии, покрытой острым битым стеклом на высоте 15 футов (примерно 7 метров) от земли, и таким образом добрался до сторожевой вышки. Пол же до сих пор неторопливо карабкался по лестнице.

Я привязал верёвку на вышке и скользнул вниз, за территорию тюрьмы.

Позднее я узнал, что на одном из участков пути верёвка не выдержала Пола. Нет, он не упал, — нашёл электрический провод и попытался воспользоваться им. Но в этот раз сорвался – и с криком пробил крышу пристройки всем своим телом. Он свалился на головы рабочих строителей, мирно похрапывавших после тяжёлого трудового дня. Я не сомневаюсь, что эту ночь они не забудут никогда.

Как только я понял, что Пол не выберется, я побежал, остановил попутку и добрался до Убуда, находившегося примерно в часе езды от тюрьмы.

Близился рассвет. Я позвонил своему корешу и, конечно, своей девушке, рассказал им о своём приключении и попросил помочь. Они обалдели от этой новости, и оба слились.

Под утро копы принялись прочёсывать Убуд. Я догадался, что Пол, взятый за жопу, выдал наш план. Я купил пальто, шапку, маску, арендовал скутер и помчался окольными путями на побережье. Нужно было рвать с этого острова. И теперь моей целью был остров Восточный Тимор.

Я нанял рыбака с лодкой и добрался до острова Ломбок, жалея, что у меня не было паспорта. Каждый день я сменял гэст-хаусы и несколько раз чуть не попался на полицейские дорожные посты.

Пришлось купить новый телефон и связаться с девушкой. Я попросил её забрать меня. Когда находишься в режиме параноика, крайней сложно ясно мыслить и вести себя естественно. Я заподозрил, что мою девушку уже допросили, что в итоге и привело к моей поимке. Подозревая подставу, я решил тайно понаблюдать за местом нашей встречи издалека. Но копы каким-то образом увидели меня и, вынув стволы, взяли на месте.

Последующие события были уже не так увлекательны.

После поимки меня жёстко избили и устроили шоу с участием международной прессы, натянув на моё распухшее лицо лыжную маску. Меня вернули в Кробокан и пытали самыми разными способами около 3-5 месяцев. К огромному моему счастью, обошлось без изнасилования.

Но я чувствую, что спустя вот уже 3 года я до сих пор расплачиваюсь за свой рывок».

Эта история записана мной, русским заключённым по имени Роман, со слов Кристиана в 2020 году, в тюрьме строгого режима Lapas Narkotika Bangli на острове Бали. Записана без особых изменений на оригинальном, т. е. английском языке. С разрешения рассказчика в переводе на русский язык я использовал художественный стиль, окрашивал текст художественными оборотами, не меняя смысл содержания.

Главная цель – поделиться экстремальным опытом с другими людьми, т. е. с вами, дорогие читатели и зрители; развлечь вас, показать на чужом примере, как делать не стоит, а именно:

Побег из Балийской тюрьмы – дело нехитрое. Но это лишь верхушка айсберга. Настоящее «приключение» начинается уже на свободе. Не имея чётко продуманного плана дальнейшей жизни в бегах, лучше не начинать. С учётом современных стремительно развивающихся технологий даже на необитаемом острове сложно будет остаться незамеченным. Так что для побега нужны куда более веские причины, чем дискомфорт от пребывания в переполненной тюрьме.

Мы познакомились с Крисом в 2018 году в Кробокане, ещё до побега. После того, как его вернули в Кробокан, его держали в карцере в течение нескольких месяцев, пока шёл судебный процесс по его делу. Ему дали чуть более 8-ми лет за травку весом менее 10 г. За побег, по местному чудо-законодательству, срок не добавляют, но лишают возможности на УДО и переводят в строгую тюрьму.

В конце 2018-го Криса перевели в Bangli, а в 2019-м сюда переехал и я. В конце 2020 года его перевели на о. Ява, и пока что мы не наладили с ним связь. Возможно, к выходу этой статьи я буду знать его точный адрес и прикреплю сюда – на случай, если кто-нибудь захочет отправить ему открытку с отзывом.

Сейчас ему 36 лет. Родом он из Калифорнии, США. До освобождения осталось около 5-ти лет.

О дальнейшей судьбе Пола ничего не известно. Их побег не отразился на жизни в Кробокане. Многие заключённые до сих пор не знают, что такое событие имело место быть.

За время моего пребывания в Кробокане было совершено три побега:

1) Четверо иностранцев ушли через крышу нашего блока и по туннелю под забором выбрались наружу. Двоих приняли примерно через месяц. Двое ещё в бегах.

2) Гражданин Перу сбежал из здания суда через окошко в туалете, предварительно сп…див с нашей комнаты отвертку. Его приняли на следующий день.

3) Ну и, собственно, Крис с Полом.

Из всех этих беглецов пообщаться мне удалось только с Крисом, поэтому я смело могу рассказать его историю.

Автор: Роман Калашников; TJOURNAL