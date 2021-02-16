Київ на восьмому місці у списку найбрудніших мегаполісів світу графіка

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

Станом на ранок 15 лютого Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 162 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненінсть повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан повітря «нездоровий для чутливих груп», подекуди – «нездоровий».

: glavcom.ua

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