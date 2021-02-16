На Одещині поліцейські притягують п’ятьох чоловіків до відповідальності за крадіжки

Викрадені речі правоохоронці вилучили та повідомили усім зловмисникам про підозри за ч.1-3 ст.185 Кримінального кодексу України. В залежності від тяжкості правопорушення їм може загрожувати покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до шести років.

У Подільську поліцейські викрили 36-річного містянина, який проник до господарчого приміщення 41-річного потерпілого та забрав звідти будівельні інструменти. Зварювальний апарат вилучили з будинку зловмисника, а от шліфувальну машинку та шуруповерт правоохоронці знайшли в одному з місцевих ломбардів. Крім того, під час перевірки з’ясувалося, що підозрюваного розшукують за аналогічний злочин закарпатські колеги, яким повідомили про місце перебування правопорушника.

Другий зловмисник – 38-річний ізмаїлець – обікрав свою приятельку. Жінка запросила його у гості, а коли пішла перепочити, чоловік виніс з оселі техніку, люстру та інше майно. Поліцейським фігурант зізнався, що залишив речі на зберіганні у знайомого, плануючи пізніше їх продати.

У Білгороді-Дністровському правоохоронці повернули 43-річній місцевій мешканці спортивний велосипед. З’ясувалося, що 23-х, 24-х та 36-річний правопорушники, яких раніше притягували до відповідальності за майнові злочини, викрали чужий транспорт з під’їзду багатоповерхівки. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

: stopcor.org

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