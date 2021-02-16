Вночі в Києві горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали людей

Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка та виведено на безпечну відстань трьох осіб

У ніч на понеділок, 15 лютого, сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Полковій, 78 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 00:50, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на першому поверсі на площі 5 кв. м.

О 01:13 пожежу було локалізовано та о 01:18 ліквідовано.

В ході розвідки та гасіння пожежі в квартирі було виявлено потерпілого, якого з ознаками отруєння чадним газом вивели з квартири та передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився.

На верхніх поверхах утворилось сильне задимлення, тому вогнеборці вивели на свіже повітря трьох осіб.

На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Обставини виникнення пожежі встановить слідство.

: glavcom.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.