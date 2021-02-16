Інкасаторська машина потрапила у водяну пастку в столиці

Унаслідок серйозної аварії на водопроводі, що сталася минулої неділі, 14 лютого, біля станції метро «Чернігівська», у крижаній воді застряг інкасаторський автомобіль.

Відео порятунку машини опубліковано на сторінці столичних надзвичайників у Facebook. Пожежний автомобіль відбуксував інкасаторський фургон на розчищену ділянку дороги, де водій зміг самостійно продовжити рух.

: vechirniy.kyiv.ua

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