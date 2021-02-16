Тейлор Свіфт влаштувала шанувальникам кращий сюрприз на День святого Валентина

Кілька років тому всі треки 31-річної поп-зірки, випущені до її альбому Lover, опинилися в руках у Скутера Брауна – продюсера Джастіна Бібера, Аріани Гранде і Демі Ловато. Пізніше записи були перепродані іншій компанії, а Тейлор Свіфт заявила, що перезапише всі свої хіти. Сказано – зроблено.

Співачка представила нову версію свого хіта Love Story.

Трек увійде в майбутній альбом Fearless (Taylor’s Version), прем’єра якого відбудеться в квітні. Ймовірно, Тейлор не тільки хотіла порадувати шанувальників напередодні Дня святого Валентина, але і показати, що її наміри повернути собі свою ж музику дуже серйозні.

: bilshe.com

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