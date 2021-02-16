Путин хочет снизить ставки по ипотеке

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Российский лидер поручил, чтобы до конца марта кабмин представил предложения по реализации системы льготного кредитования до 2024 года. Благодаря программе, строительная отрасль могла ускорить процесс восстановления, однако в связи со спросом на недвижимость, цены выросли. Путин призвал Правительство своевременно реагировать на удорожание жилья.

Ответственными будут премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правительство также рассмотрит возможность увеличения объема финансирования мероприятий, «включённых в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения». В прошлом году россиянам выдали максимальный объем ипотечных займов — 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Одной из причин такого роста по мнению специалистов – снижение кредитных ставок. С января по ноябрь 2020 года средняя ставка по ипотеке снизилась с 9% до 7,36% годовых.

В апреле прошлого года Путин запустил программу льготной ипотеки на новое жилье под 6,5% годовых. Только в рамках этой программы выдали займов на более 1 трлн рублей. Эксперты отметили, что год стоимость квартир выросла на 10-12%.

За последние пять лет также случилось сильное сокращение по части граждан моложе 30 лет в структуре выдачи ипотечного займа, в 2015 году на эту категорию приходилось 30,8% кредитов, то в 2020м уже 21,4%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство хочет проработать возможность снизить ставку по ипотеке до 6%. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу льготной ипотеки, чтобы спрос оставался на долгосрочной основе.

«Без данной программы достичь показателей национальной цели по жилью будет очень сложно», — отметил он.

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