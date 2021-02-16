Снігопад в Україні: де обмежено рух транспорту

Продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг чотирьох областей

Станом на 7 год. 15 лютого за інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією Служби автомобільних доріг з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 490 осіб та 1 тис. 153 од. техніки.

14 лютого додатково для розчистки доріг у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях залучено 7 одиниць важкої інженерної техніки ДСНС. Розчищено понад 240 км автодоріг.

На в’їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 чоловік та 6 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 373 транспортних засоби (з початку негоди вивільнено 2 тис. 621 од. транспортний засіб у т.ч. 93 карети ШМД та 68 автобусів) та надано допомогу 795 особам (з початку негоди близько 5 тис. 95 особам). Прибрано 23 повалених дерева.

Від ДСНС залучалось понад 834 чоловік особового складу та 249 од. техніки (з початку негоди понад 4 тис. 500 чоловік особового складу та 1 тис. 347 од. техніки).

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

: glavcom.ua

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