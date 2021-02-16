Как украинцы начали зарабатывать на валютных спекуляциях между своими счетами

В Украине становится все больше частных валютных спекулянтов. Это простые люди (физлица), которые, не выходя из дома через мобильные приложения и интернет-банкинг покупают/продают доллар и евро на своих банковских счетах и зарабатывают на курсовой разнице.

Чем сильнее растет или падает валютный курс — тем больше их прибыль при правильных инвестициях.

«Страна» выяснила, как это происходит и сколько можно заработать.

Количество операций выросло на 73%

Безналичный валютообмен появился в Украине в феврале 2019 года, после вступления в силу закона «О валюте и валютных операциях».

Люди получили возможность конвертировать иностранную валюту между своими счетами. Нужно иметь два счета — гривневый и валютный, и банк дает возможность переводить средства между ними с конвертацией по его текущему курсу.

Отдельные банки предлагали такую возможность своим клиентам и раньше, но это были единицы. Большинство же подключилось к процессу лишь два года назад. На текущий момент услугу предлагает чуть меньше половины из 73 действующих в Украине банков.

«Сейчас услугу онлайн-обмена валюты предоставляют около 30 банков. Год назад их было вдвое меньше. Если сразу после запуска услуги ежедневный объем безналичных валютообменных операция составлял порядка $1-2 млн, то к концу 2020 года он достиг $10 млн», — сообщил «Стране» советник председателя правления Кредитвестбанка Василий Невмержицкий.

Поначалу новой возможностью пользовались не очень активно. Но вскоре людям понравилось никуда не ходить, а проводить свои покупки-продажи доллара и евро дома на диване. Особенно часто это делают во время активной раскачки курсов, когда можно зарабатывать на разнице в цене.

«В 2020 году количество таких операций увеличилось на 73% по сравнению с 2019-м. А в январе 2021 года количество выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Количество клиентов, которые пользуются услугой онлайн-обмена валют, растет каждый месяц. Один человек в среднем в месяц проводит 4 таких операции», — рассказала «Стране» начальник управления депозитных продуктов и валютообмена Альфа-Банка Украина Ирина Стрепетова.

В Нацбанке «Стране» уточнили, что по результатам 2020 года население купило в безналичном режиме инвалюты на $3,2 млрд, а продало — $3,3 млрд. А в январе 2021-го соотношение покупок/продаж составило $210,8 млн/$280,1 млн.

Это намного меньше, чем люди меняют наличными в кассах: в прошлом году там купили $16,3 млрд, а продали $17,6 млрд, а в январе — $1,09/1,07 млрд.

Тем не менее банкиры отмечают быстрый рост интереса к валютообмену в мобильных приложениях и интернет-банкинге.

Как это работает

Для безналичного валютообмена нужно иметь две вещи: деньги на счете и удаленный доступ к нему. То есть нужно либо выкачать мобильное приложение банка, либо установить интернет-банкинг в компьютере/планшете.

Необходимо два счета: гривневый и в инвалюте — той, которую человек собирается покупать/продавать. В 2019 году развитие такого валютообмена тормозилось тем, что нужно было явиться лично в банк для открытие второго счета. Часто у людей был только один (гривневый или валютный), и загвоздка была во втором. Однако в 2020 году эту проблему решили. Если у украинца есть один счет в банке, то есть произошла его идентификация и проверка, то второй ему открывается уже автоматически через мобильное приложение.

Все происходит за считанные минуты. Никуда идти не нужно.

В удаленных системах банки указывают свои текущие валютные курсы. Сама услуга может называться по-разному. В одних приложениях есть кнопка «обмен валют», а другие банки квалифицируют это как «переводы», потому нужно кликнуть на «перевести деньги» — средства перечислят с гривневого счета на валютный и произойдет автоматическая конвертация.

Все происходит быстро и большинство банков старается заинтересовать людей выгодными курсами.

«Во-первых, деньги сразу зачисляются на счет в зависимости от его валюты (гривна, доллар, евро). А во-вторых, покупать валюту в мобильном приложении выгоднее, поскольку курс там всегда ниже, чем в кассе банка», — сказал «Стране» заместитель начальника управления создания программного обеспечения Укргазбанка Сергей Кисленко.

Это правило работает почти всегда: большинство банков и правда делают свой безналичный курс более выгодными, чем наличный. Здесь нет никакого скрытого смысла или подвоха, работает простой экономический принцип — банк не несет административные расходы и не тратится на инкассацию. То есть не нужно физически возить иностранные и гривневые банкноты в кассу, платить операционистам зарплату и за аренду помещения. Безналичные сделки обходятся финансистам дешевле.

Покупали до 27 тысяч долларов

У большинства банков безналичный валютообмен между счетами — это бесплатная услуга. Хотя бывает по-разному.

«Часть банков закладывают комиссионные в курс, часть показывают комиссию своим клиентам. Но, как и с другими банковскими продуктами, наличие или отсутствие комиссии не так важно, как эффективная цена/курс, который клиент получает при проведении операции (с учетом всех затрат)», — отметил «Стране» начальник отдела продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмал.

Закладывают в курс — это значит, что средний курс у банка менее выгоден, чем у его коллег (в других банках). Потому людям, которые планируют заняться такой покупкой/продаже валюты советуют заранее последить за текущими курсами у облюбованных финучреждений. Посравнивать их со средними условиями по рынку. Делать это не сложно, в интернете предостаточно финансовых ресурсов, которые сводят все данные воедино.

Банки редко ограничивают людей в объемах безналичного валютообмена. Потому можно покупать/продавать крупные суммы.

«Наибольшая сумма обмена была зафиксирована на уровне 27 000 долларов, так как были ограничения на 700 000 гривен в сутки. В феврале будет увеличена максимальная сумма до 1 000 000 грн в сутки», — рассказал «Стране», начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

Хотя понятно, что крупные покупки/продажи валюты — не массовое явление.

Как сообщила Ирина Стрепетова из Альфа-Банка, в 2020 году у них средняя сумма онлайн-обмена составляла $600, а в 2021-ом — $500.

Чаще всего люди покупают/продают именно доллар — это 75-80% всех сделок. На втором месте идет евро. Это две основные валюты для безналичного обмена — доллар и евро. Открывать счета в других денежных единицах и что-то менять позволяют редко. Хотя такие случаи тоже есть.

«Например, наш банк дает клиентам возможность обмена валют по более чем 40 валютным парам. В том числе с участием евро, английского фунта, швейцарского франка, канадского доллара и даже безналичного золота», — заметил Юрий Крохмал.

Как спекулируют

Банкиры говорят, что чаще всего их клиенты пользуются валютообменом для текущих нужд. В тоже время признают, что постепенно формируется круг пользователей, которые никак не расходуют купленную/проданную валюту. Ничего за нее не покупают. А только гоняют деньги из одной валюты в другую для заработка на курсовой разнице.

Учет таких пользователей никто не ведет, потому их число неизвестно. Но их уже называют частными валютными спекулянтами, и их армия активно разрастается. В советские времена в слово «валютный спекулянт» вкладывали негативный смысл, из-за запрета на такую деятельность. Но в мире это всегда было нормальной практикой: как в финучреждениях, так и среди частных инвесторов.

Цель валютных спекулянтов выгодно покупать/продавать инвалюту, зарабатывая на курсовой разнице. Обычно этим занимаются на более-менее крупных суммах. При наличии эквивалента хотя бы $5-10 тысяч. В этом случае можно зарабатывать весомые суммы на курсовых колебаниях, когда меняется тренд на валютном рынке.

Люди получают доходы на двух схемах: «игра на росте» и «игра на понижении». С ростом все понятно — человек покупает доллар или евро, и ждет пока их курс подрастет, чтобы на пике провести обратный обмен в гривну и заработать. Это называется — зафиксировать прибыль.

С игрой на понижении немного сложнее: нужно иметь инвалюту, и продать ее, когда ее курс достигнет максимума, а после дожидаться ее серьезного удешевления. Когда доллар или евро подешевеет, а гривна укрепится. Когда случается такой курсовой провал, человек откупает вложенную изначально валютную сумму и оставляет себе заработок в гривне.

«Можно и на всю сумму заработка купить доллара, то есть вложить всю курсовую разницу в дело и увеличить сумму, на которую будете играть. А можно оставить себе и гривневый заработок, каждый поступает по-своему. Сейчас гривна стала часто укрепляться, потому в основном зарабатываю на понижении. У моего банка не очень большая разница между курсом покупки/продажи по доллару, на этом и выигрываю. В прошлом году торговал на $5-8 тысяч и на валютном подорожании пару раз поднимал по 2-3 тысяч грн. Но уже в 2021-ом сработала ставка на укрепление, вложил $10 тысяч: продал банку свою десятку, когда он в январе выкупал еще 28,24 грн/$ и получил 282,4 тысяч грн, а на прошлой неделе, когда курс рухнул, то смог откупиться по 27,77 грн. Вернул на счет $10 тыс. и получил 5,4 тысяч грн дохода. Конечно, на это ушла не одна неделя, и нужно было поджидать удачный момент», — рассказал «Стране» предприниматель Андрей из Киева.

Зарабатывая на курсовой разнице, люди стараются пользоваться банками, которые еще платят доход на остаток средств на счете. По гривне на карточном счете можно получать до 5% годовых. Потому человек получает еще и процентный доход.

Правда, с процентных заработков на счетах банки вычитают налоговые отчисления: 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора — всего 19,5%. А со спекулятивных заработков налогов никто не платит, и в принципе не собирается этого делать. Банкиры говорят, что такой доход сложно вычислить.

«Подсчитать «заработок» нереально, если только будет куплена и продана одинаковая сумма валюты, то тогда можно сказать, что можно посчитать «прибыль». Обычно прибыль подсчитывается трейдерами и другими игроками валютного рынка, а обычные клиенты такими не являются», — объяснил Сергей Гнездилов.

Что до общего влияниям безналичных покупок/продаж валюты на валютный рынок и на курс гривны, то оно пока не ощутимо. Это нам подтвердили в НБУ.

«Операции физических лиц по объему значительно меньше операций юридических лиц. В частности, в прошлом году покупка безналичной валюты юрлицами составляла $63,3 млрд, продажа — $63,5 млрд. Соответственно, операции населения обычно не имеют решающего влияния на общее состояние межбанковского валютного рынка, а лишь отвечают его тенденциям», — ответил Национальный банк на запрос «Страны».

В НБУ, кстати, выступают за дальнейшее развитие безналичного валютообмена. Там рассчитывают, что за счет этого будут сокращаться наличные покупки/продажи доллара и евро. Безналичные операции более контролируемы и предсказуемы, потому более выгодны регулятору.