В Україні показали фото невідомої моделі “Запорожця”: її так і не поставили на конвеєр

В Україні з’явилися фотографії моделі «Запорожця», яка так і не надійшла у виробництво.

Фахівці техвідділу музею «Фаетон» показали модель автомобіля ЗАЗ з серійним номером 1102, але в виробництво вона так і не надійшла, пише «Твоя МАШИНА».

Презентація була проведена ще в 1991 році. Це повинен був бути вантажопасажирський фургон зі склопластикової надбудовою від даху до багажника, нетиповою для ЗАЗу. Вона призначалася для збільшення вантажопідйомності.

Однак далі стадії «концепт» розробка не просунулася. Хоча в 1992 році в серійне виробництво вийшов ЗАЗ-11024 з опуклим багажником.

Інженери зізналися, що не вийшовший ЗАЗ-1102 був їх улюбленою розробкою. Але варто сказати, що поодинокі екземпляри і машини цієї моделі за спецзамовленням все ж були випущені.

: mashyna.com.ua

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