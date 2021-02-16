Брошенная Давой Бузова приехала к Галкину без нижнего белья

Певица, экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова приехала на съемки к Максиму Галкину на телевидение в белом платье-жакете без нижнего белья. На кадрах, выложенных в сториз Instagram, видно, что у звезды отсутствует бюстгальтер. Также у нее просвечиваются ягодицы.

Сама Бузова оказалась довольна внешним видом. Чего не скажешь о подписчиках. «Оля, где лифчик?», «Опять грудь нараспашку», «С каждым разом наряд все короче и короче», — пишут россияне.

Напомним, что недавно стало известно о расставании Бузовой и ее нового супруга блогера Давида Манукяна. Произошло это вскоре после свадьбы. Однако некоторые уже заметили в видео Давы в сториз части интерьера дома Бузовой, и предположили, что на самом деле развели их самих, и уже скоро произойдет «воссоединение» пары.