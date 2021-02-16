В Україні більше не буде «листів щастя»

Вже незабаром в Україні можуть скасувати так звані “листи щастя”. Повідомляти водіїв про отримання штрафу будуть через інтернет. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу МВС, повідомляє bigmir.net.

Правда є одне але. Порушникам не будуть надсилати паперове повідомлення, тільки якщо вони встигнуть оплатити штраф протягом перших 15 днів, відповідний законопроект вже поданий до ВР.

“Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і в разі прийняття проекту закону лист буде отримувати тільки та людина, яка не сплатила штраф протягом 15 днів”, – зазначив Геращенко.

На даний момент “листи щастя” отримують юридичні власники автомобілів, а не водії, які порушують ПДР.

Також в МВС планують зареєструвати законопроект в парламенті, в якому буде передбачено покарання у вигляді адміністративної відповідальності для представників дипломатичних представництв в Україні, в разі якщо вони порушили ПДР.

: mmr.net.ua

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