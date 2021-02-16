Главный по здравоохранению в «Укрзализныце» Игорь Смирнов переписал медицинскую компанию на сына

Первый замначальника филиала «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» Игорь Смирнов, который фактически возглавляет подразделение, переписал свою долю в медицинской компании ООО «ЛДЦ Здоровье» на сына.

Об этом редакция 368.media узнала из реестра компаний.

Смирнов стал первым заместителем директора филиала «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» в ноябре прошлого года по протекции главы компании Владимира Жмака. Должность первого заместителя позволяет ему выполнять функции руководителя подразделения.

В собственности Игоря Смирнова была доля 20% в медицинской компании «ЛДЦ Здоровье». Перед назначением в филиал, Смирнов переписал ее на сына Никиту. Компания выигрывала тендеры в Одессе и Одесской области на предоставление услуг для населения. Заказчиком выступает областной совет или городской совет. В общем выиграно тендеров на сумму более 5 млн гривен.

В частности НСЗУ зафиксировала ряд жалоб от населения, по предоставлению услуг в 10 больницах в Одесской области. Пациенты и их родственники обращались в Национальную службу здоровья из-за того, что медицинские работники требовали заплатить за компьютерную и магнитно-резонансную томографии, хотя пациенты имели электронные направления.

Заявитель отмечает, что 8 мая обратилась в диспансер, где оплатила 3 тыс. гривен за проведение компьютерной томографии. Пациентка сообщила, что работники ООО «ЛДЦ Здоровье» (подрядчик КНП «Одесский областной онкологический диспансер» Одесского областного совета) отказали ей в проведении бесплатной компьютерной томографии по направлению врача. Кроме этого, заявитель отметила, что 11 и 12 июня ей отказано в бесплатном проведении компьютерной томографии работниками ООО «ЛДЦ Здоровье» по направлению семейного врача.

Абсурд ситуации выглядит в том, что государство уже предварительно заплатила ООО «ЛДЦ Здоровье» за предоставление услуг населению. Но «ловкие» одесские бизнесмены решили получить двойную выгоду, поэтому дополнительно требуют средства от населения.

Интересно, что в «Укрзализныця» должны проверить Смирнова на возможный конфликт интересов. Ведь его сын имеет долю в компании, которая предоставляет медицинские услуги населению конфликт интересов — противоречие между личными имущественными, неимущественными интересами лица или близких ему лиц и его служебными полномочиями, наличие которой может повлиять на объективность или беспристрастность принятия решений, а также на совершение или несовершение действий во время выполнения предоставленных ему служебных полномочий.

Налоговые схемы

Мы уже писали, что Смирнов в должности руководителя фирмы «Укркурьер» оказался участником уголовного дела № 32016160000000063 по факту уклонения от уплаты налогов. Дело расследовали несколько лет. Нарушения подтвердили выводы экспертизы от 23 июня 2017 года. Директор признался в уклонении от уплаты налогов, но возместил сумму долга. Его освободили от уголовной ответственности по ч.1 ст. 212 УК.

Но это не первая и не последняя схема Смирнова. Как оказалось, чиновников вместе с Чумаком владеет аграрной компанией «Мичурина+». По нашим данным, предприятие владеет 578 земельными участками на территории Одесской области, шестью объектами недвижимости, двумя автомобилями Toyota Land Cruiser 200; Lexus LX 450D.

Выяснилось, что и тут Смирнов решил устроить махинации с налогами. Этим заинтересовались сотрудники ГФС. В 2019 году они открыли производство №32019160000000036 по ч.2 ст.212 УК. Следователи установили, что служебные лица ООО «Мичурина +» находясь на упрощенной системе налогообложения четвертой группы, в отчетный (налоговый) период 2018 года, путем занижения объемов поставок от реализации ТМЦ и в результате невключения сумм дохода начисленных (уплаченных) в пользу физических лиц и военного сбора, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 4,9 млн гривен.

Это не первая махинация чиновника. Источник редакции 368.media сообщили, что в течение 2004 — 2011 годов Игорь Смирнов был директором ООО «Мир-ТВ». Компания взяла кредит в ПАО «Кредитпромбанк» и не смогла отдать в срок. После этого начался судебный процесс. Задолженность перед банком по кредитному договору составляет в размере 309,8 тыс. долларов.

Резонансная авария

В 2015 году в центре Одессы произошло ДТП с участием первого заместителя Одесского областного совета. Водитель автомобиля «Лексус» с номерными знаками ВН 0199, нарушив ПДД — пересек две сплошные и сбил мотоциклиста с пассажиром — ребенком 13 лет.

Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы. Как утверждают очевидцы, хозяин Lexus — экс-первый заместитель председателя Одесского облсовета Игорь Смирнов с места происшествия скрылся, посадив на водительское место другого человека. Патрульные прибывшие на место аварии отметили, что за несколько дней до этого они штрафовали данное транспортное средство за нарушение правил дорожного движения. Однако наказания за данную аварию так и не было.

Дружеские отношения Смирнова с Владимиром Жмака помогли ему забрать под себя всю медицину на железной дороге, которая переживает не лучшие времена. Судя по тому как Смирнов ведет свой бизнес, то можно не сомневаться, что железнодорожные больницы ждет разруха. Удивляет, что наблюдательный совет по молчаливому согласию согласовал это назначение.

Малюта Скуратов