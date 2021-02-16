Собчак и Лазарева вышли на акцию с фонариками

Телеведущая Ксения Собчак и российская актриса и общественный деятель Татьяна Лазарева вышли на акцию с фонариками на Патриаршие пруды.

Помимо них там присутствуют порядка двадцати активистов, которые идут с зажженными фонариками. Полицейские, которые патрулировали пруды рядом, в происходящее не выходили на лед и не вмешивались.

Также активисты замечены на Манежной площади, на Пушкинской площади.

Около двух десятков человек зажигают фонарики в Сокольниках.

Порядка двенадцати человек вышли с фонариками у главного здания МГУ.