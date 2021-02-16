В Черниговской области мужчина заявил об убийстве отчима, чтобы полиция приехала к нему и расчистила снег

Житель Черниговской области нашел оригинальный, но незаконный способ почистить снег возле своего дома — он придумал убийство отчима, вызвал полицию и попросил ее расчистить дорогу.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в селе Грибовая Рудня, один из жителей которого был настолько недоволен тем, что снег у его дома не почистили, что придумал убийство. Он позвонил в полицию и заявил, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь тот не дышит.

Потенциальный убийца не стал рассказывать деталей преступления, лишь попросил направить к нему наряд полиции, а кроме этого — спецтехнику, объяснив, что из-за снега легковые автомобили к нему не доедут.

В итоге группа патрульных, прибывшая на вызов, выяснила, что мужчина никого не убивал, а просто недоволен тем, что у его доме не почистили снег, поэтому и придумал таким образом решить свою проблему.

На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб, статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн. Мы ни в коем случае не призываем повторять подобное, однако невозможно не отметить, что за 119 гривен снег возле вашего дома вряд ли кто почистит.