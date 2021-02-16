У США собака на прізвисько Лулу успадкувала $5 мільйонів

Бізнесмен вказав у заповіті всі гроші використати на свого вірного друга

В Америці собака отримала у спадок від господаря 5 мільйонів доларів. Про багатого пса повідомляє Fox News.

Американський бізнесмен Білл Дорріс вказав у своєму заповіті використати п’ять мільйонів доларів на утримання бордер-коллі на прізвисько Лулу. Про це стало відомо наприкінці 2020 року після смерті бізнесмена.

Так, всі гроші, які залишив Дорріс, були відправлені у спеціальний фонд, який буде використаний виключно на утримання восьмирічної Лулу.

Відповідно до заповіту, доглядати за собакою-мільйонером буде давня знайома померлого бізнесмена Марта Бертон. Собака добре ладнала з жінкою, адже Марта чимало часу проводила із Лулу, поки Білл був у відрядженнях. Але для Марти заповіт чоловіка став також несподіванкою.

«Я справді не знаю, що й думати про це, якщо чесно. Але я спробую, адже він дуже любив собаку», – сказала Бертон виданню.

Однак у заповіті чоловік не повідомив, що робити з рештою спадку, коли собака помре.

Як виявилося, Білл Дорріс був доволі відомим у США. Зокрема, своїми расистськими поглядами. Це він встановив за свої кошти скандальний пам’ятник одному з перших лідерів Ку-Клукс-Клану, колишньому конфедератському генералу Натаніелю Бедфорду Форресту. Це викликало шквал гніву у суспільстві. Журналістам Дорріс заявив, що «рабство було формою соціального забезпечення для чорношкірих американців».

Випадки, коли багатії залишають у спадок гроші своїм улюбленцям не рідкість. Так, найбагатшою собакою в Америці є біла болонка Трабл. «Розбагатіла» собака після смерті свого господаря у 2007 році. Тоді вона успадкувала 12 мільйонів доларів. Однак пізніше у судовому порядку більшу частину грошей, а саме 10 мільйонів вилучили і витратили на благодійні потреби.

: iviche.com

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