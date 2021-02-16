«Патрон» Филатов из «обоймы» Комаровой

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , в Сургуте завершился прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города. На этот пост претендуют 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. Фаворитом считается депутат думы ХМАО, единоросс Андрей Филатов, который не смог участвовать в первом конкурсе из-за болезни. Видать, именно поэтому его и признали несостоявшимся? Филатов, по всей видимости, находится на особом положении у губернатора Натальи Комаровой , которая может «проталкивать» его кандидатуру. И не смущает главу ХМАО тот факт, что в ее окружение «затесался» человек с уголовным прошлым, которому злопыхатели приписывают чуть ли не участие в ОПГ.

Давний соратник Комаровой хорошо знаком жителям Югры: политическую карьеру он начал в 2012 году, избравшись депутатом в думу ХМАО пятого созыва. В 2013 получил должность замгубернатора ХМАО по внутренней политике. Пробыв вице-губернатором до 2015 года, в 2016-м он снова вернулся в думу. Ему удалось стремительно войти в высшие политические круги региона, начав сразу с должности парламентария. Неужто такой талантливый человек?

О его талантах, вероятно, много могут рассказать жители Лангепаса — небольшого городка в двух часах езды от Сургута — где Филатов занимался бизнесом с 1992 по 2011 год. Сейчас местные элиты активно пиарят этот факт. «Он прошел серьезную школу жизни, так как успешно занимался бизнесом 20 лет, в том числе — в 90-е. Это чего-то да стоит», — цитирует «Нефть.Медиа» слова члена Совета Федерации от ХМАО Юрия Важенина.

Вот только прохождение этой «школы» в свое время доставило Филатову проблем: в 1995 году он оказался на скамье подсудимых. Тогда на квартире у будущего большого политика силовики обнаружили целый арсенал боевых патронов, писал «Ура.ру» . Как утверждают авторы портала «Компромат Урал» , якобы тогда он выдал правоохранителям почти романтическую версию: «Я был пацаном! Шёл с ребятами с охоты, нашёл патроны, бросил в рюкзак…». Дескать, с тех пор в определенных кругах за ним закрепилась кличка «Пацан с патронами».

Однако ни для кого не секрет, что середина 90-х — время разгула рэкета и организованной преступности, а активной криминальной «пехотой» выступали многие спортсмены. Филатов же был профессиональным каратистом, да еще и попал под «уголовку», отчего недоброжелатели то и дело упрекали его в связях с криминальным миром. Дескать, он поэтому и вступил в «Справедливую Россию», где, по слухам, собрались выходцы соответствующих кругов Лангепаса.

Как утверждал блогер Alexander Kireev в своем ЖЖ , якобы: «лидер местных эсеров и самый популярный в городе политик Андрей Филатов — уголовник, занимался рэкетом, был судим, теперь типа законопослушный «авторитетный» коммерсант. Костяк активистов СР составляет братва из его бригады, среди депутатов про двоих точно знаю, что имеют судимости, причем за преступления, связанные с насилием, еще несколько депутатов-эсеров привлекались, но доказать не удалось (их начальник УВД крышует, так что не удивительно)».

Поговаривают, что Филатов мог «держать» весь Лангепас

Как писало «Ура.ру» , той самой «крышей» был Виктор Яковченко, который до июля 2011 трудился начальником отдела внутренних дел по городу Лангепасу. Впервые с Филатовым он познакомился, когда у предпринимателя дома нашли оружие. Мол, им сразу удалось найти общий язык, поэтому Филатов и «отделался» условным сроком. Затем влиятельный силовик якобы даже помогал на политическом пути Филатову — злые языки судачат, что сотрудники местной полиции якобы даже лично распространяли листовки с агитацией СР.

В ответ на такую любезность, как утверждает издание, Филатов вел бизнес Яковченко. Бывшему начальнику милиции через аффилированных лиц принадлежал один из ТЦ города.

Под «крылом» Комаровой

Удивительно, но ни доказанная (хоть уже и погашенная) судимость, ни ворох скандальных слухов вокруг персоны Филатова госпожу Комарову ни капли не смутили. Позвав его на работу в региональный центр, она, как заверяют слухачи, всячески содействовала тому, чтобы ее протеже покинул ряды эсеров и переметнулся в стан Единой России. Более того, даже «сватала» его в президиум политсовета.

По информации «Ура.ру» , так бы все, вероятно, и случилось, не вмешайся в дело Москва. Рассказывают, что секретарь генсовета партии Сергей Неверов, который узнал занимательные подробности биографии Филатова, выступил против назначения правительственного протеже на ключевой думский пост.

Именно проблемным прошлым Филатова недоброжелатели объясняли его отдаление от Комаровой в 2017 году — мол, губернатор поняла, что такие «связи» больно бьют по ее собственному имиджу. Поэтому некогда весьма активный политик вдруг перестал быть постоянным посетителем кабинета главы региона, его имя почти забыли местные СМИ. Тогда сам Филатов объяснял это тем, что сосредоточился на бизнесе, но недоброжелатели не особо верили таким оправданиям.

Дело в том, что примерно в то же время Филатов «влип» в очередную некрасивую историю. Тогда правоохранители активно расследовали уголовного дела против бывшего вице-мэра Лангепаса Андрея Миниахметова о коррупции, писало РИА «Новый день» . Тогда выдвигалась версия, что полученные деньги вице-мэр отдавал Филатову, а когда политик попался на «горяченьком», ставленник Комаровой якобы оплачивал ему услуги «топовых» адвокатов. Если это действительно так, то Филатов мог пытаться сделать все, чтобы силовики не «прижали» и его.

Еще одно вероятное объяснение ухода Филатова из публичного поля — якобы имеющийся у него конфликт с главой региональных единороссов Борисом Хохряковым из-за места председателя Думы. Тогда в противостоянии победил последний. Дескать, именно с подачи Хохрякова силовики могли связать дело Миниахметова с Филатовым. На стороне Хохрякова, ходили пересуды, мог выступать так называемым «нефтяной» клан лукойловцев, которые якобы находились в «контрах» с бывшим осужденным.

Уже пора?

К слову, Хохряков до сих пор продолжает парламентскую деятельность. Возможно ли, что госпожа Комарова поняла, что ее ставленника уже не протолкнуть на солидный пост в Думу — так пусть хоть станет главой регионального центра? По всей видимости, среди местных элит мало кто противится такому решению — все же поддержку Филатову высказывает даже член СовФеда от Югры.

Андрей Филатов и Наталья Комарова

Таким образом Комарова может попытаться сохранить хоть какое-то влияние в Югре — уже не первый месяц идут разговоры о ее скорой отставке. Инсайдеры даже называют имена вероятных преемников, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Скандалов за 10-летнюю работу в администрации ХМАО у Комаровой действительно набралось немало, но в последнее время дела, кажется, идут хуже некуда. Недавно силовики задержали в бизнесмена Андрея Копайгору, ведущего предпринимательскую деятельность в строительной сфере, по подозрению в покушении на мошенничество, писал «Сургутинформтв» . Поговаривают, что губернатор была замечена в «опасных» связях с Копайгорой, а также со скандальным руководителем «Сибпромстроя» Николаем Сторожуком — возможно, сейчас во все эти хитросплетения уже вникают правоохранители.

Уверяли слухачи, что вопрос о дальнейшей судьбе Комаровой уже даже поднимают на федеральном уровне — мол, замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко встречался с генералом ФСБ, который курирует вопросы в ХМАО. Незадолго до этого глава Югры встречалась с олигархом Вагитом Алекперовым и якобы просила у владельца «Лукойла» поддержки, но в этом ей было отказано. Уж не потому ли, что она «проталкивает» в регионе Филатова, у которого предположительно имеется конфликт с местным топ-менеджментом нефтяной компании.

Припоминают губернатору и другие уголовные дела, тень от которых падает на Комарову. Так, в 2019 году правоохранители завели дело о мошенничестве в Фонде поддержки предпринимательства Югры. Через структуру могли проводить многомиллионные сделки с фирмами, связанными с главой фонда, сообщал «Знак» .

Также было арестовано по подозрению в превышении полномочий аж семь сотрудников депэкономразвития региона. По информации «Ура.ру» , работники выдавали лицензии на реализацию алкогольной продукции и оборот черных и цветных металлов не совсем легально.

Некрасивая история при Комаровой приключилась и с Фондом поколения Югры. Жители ХМАО надеялись, что предприятие будет успешно, ведь тогда по достижению совершеннолетия молодежь могла получить выплаты от государства и вложить их в свое будущее. Но в 2017 году деньги в фонде внезапно закончились, и он был закрыт. При том на тот момент у организации были активы в Петербурге, которые оценивались в 2 млрд рублей. Впрочем, затем их распродали по существенно более низкому прайсу. А госпожа Комарова ни слухом, ни духом?

Быть может, глава ХМАО чувствует, что вокруг нее уже сгустилась уголовная атмосфера, оттого и стала вновь активно поддерживать Филатова? Как-никак, ему данная среда знакома не понаслышке. Да еще и эти упорные разговоры о том, что у него имеются нужные связи в силовом блоке. Комарова надеется, что в случае возникновения у нее проблем, патрон сможет привлечь их для ее «спасения»?

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