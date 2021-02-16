Дело «ТРУБА», Или дети Матвиенко и Борисова выходят в большой «прокат»

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Сын спикера Совета Федерации Сергей Матвиенко и сын вице-премьера РФ Александр Борисов стали совладельцами «Строительной компании Подводтрубопроводстрой» (СК ПТПС). Они получили 20% в структуре через свою IT-фирму ООО «Инфомеханика», которая занимается непонятно чем и непонятно как. По итогам 2019 года она показала убыток в 2,2 млн рублей. При этом в штате трудится всего 2 сотрудника при скромных 25 тыс. рублей уставного капитала.

Интересно, что «СК ПТПС» создано всего три месяца назад, в ноябре 2020 года. Надежность компании отмечена, как низкая, в этом можно убедиться на её странице в информационном сервисе «Руспрофайл» . Штат не указан вообще, а уставной капитал — 10 тыс. рублей.

Их сайт , впрочем, говорит о другом — структура позиционирует себя, внимание, как крупного подрядчика «Газпрома». Там указано, что компания занималась строительством магистрального газопровода «Сила Сибири», готовила стройплощадку для строительства «Амурского ГПЗ», перестраивала магистральные газопроводы для ОАО «РЖД» и ГК «Автодор».

«Чип» и «Дейл» спешат на помощь?

Доподлинно известно, что генеральным подрядчиком на основных объектах, указанных в сведениях о «СК ПТПС», был «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Учитывая это, наблюдатели оказались в настоящем замешательстве. Однако, похоже, что тут все очень прозаично. «Старина» Роттенберг, засветившийся в истории со своим апарт-отелем в Геленджике, «даёт дорогу» молодым?

Также хорошо известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко курирует вопросы газификации. Точно также, как вице-премьер Юрий Борисов курирует в Правительстве вопросы развития топливно-энергетического комплекса. Сыновья Матвиенко и Борисова давно и крайне успешно занимаются бизнесом. Только вот в такие крупные области промышленности, как газовая отрасль, а также варка труб, да еще подводная, в целом попасть еще не успели.

Судя по всему, время пришло. Тем более, «Газпром» испытывает большие трудности по итогам 2020 года, а Владимир Путин ранее давал поручение Алексею Миллеру завершить газификацию всей страны в 2024-2030 годах. Запахло огромными деньгами. И вот — Сергей Матвиенко и Алекандр Борисов спешат «Газпрому» на помощь? О возможном провале можно не переживать — с такими-то родственниками!

Впрочем, кажется, что «Газпром» — это еще цветочки. Если компания вообще не является фиктивной (с 10 тыс. уставного капитала — вот это подрядчик «Газпрома»!). В соучредителях «СК ПТПС» оказалась фирма «Регионстрой», которая каким-то образом получила более 115 млн рублей по госконтрактом с РЖД. Инфомеханика Матвиенко и Борисова младших тоже не чужда госконтрактам, правда более скромным — ранее она получала госденьги от структур того же газового монополиста ООО «Газпром Комплектация» и ООО «Газпром НГХК».

«Матвиенки»

Кто такой господин Сергей Матвиенко просвещённой публике представлять не надо. Особенно тем, кто из Петербурга. Недавно в The Moscow Post вышел материал, в котором высказывалось предположение, что Матвиенко с партнером могут отдать «Роснефти» свои аптечные активы на оздоровление, чтобы затем выкупить у компании. Если так и есть, то не подсобит ли в этом случае Игорь Сечин госконтрактами для «СК ПТПС»?

В России работает фармакомпания «Эркафарм», которую недоброжелатели постоянно пытаются связать с Матвиенко. Компания купается в госденьгах, сумма госконтрактов структуры — свыше 1,2 млрд рублей. При этом её дочерняя структура ООО «Эркафарм Санкт-Петербург» по итогам 2019 года ушла в минус на 128 млн рублей, стоимость активов — в минус на 258 млн рублей. Там действительно есть, что оздоравливать.

Такое ощущение, что из компании могут банально выводить деньги, полученные на тех же государственных контрактах. Делать это можно через какой-нибудь более-менее крупный банк. И, вот удача: есть банк «Санкт-Петербург», в котором ранее Сергей Матвиенко занимал пост председателя. Он покинул эту должность еще в 2010 году, об этом писал «Коммерсант» . Правда, сохранил за собой более 2% структуры.

В совладельцах банка есть и другие очень интересные люди, у которых могут быть влиятельные родственники. Например, Сергей Сердюков (8,19%), который очень смахивает на родственника бывшего министра Анатолия Сердюкова, чье ведомство в свое время оскандалилось на всю страну коррупционным разбирательством. А еще мажоритарный собственник Александр Савельев (24%). Человек с такой же фамилией — Сергей Савельев является совладельцем «Инфомеханики» Борисова и Матвиенко-младших с долей в 16%. В общем, все, что называется, свои.

Борисовы

Что же касается сына влиятельного вице-премьера России Юрия Борисова, то слухи о том, что якобы близкие к его отцу компании ворочают миллиардами, ходят уже давно. Но давайте присмотримся конкретно к сыну Александру, ведь он сам давно крупный бизнесмен.

С мая 2020 года Борисов-младший владеет долями в целом ряде чуть ли не стратегических предприятий (а что с таким папой «не разгуляться»?). Среди них — Кинигисеппский машиностроительный завод, «Дизельзипсервис», и другие, многие из которых имеют прямое отношение к ТЭК. Общая выручка этих компаний достигает 3 млрд рублей.

Кстати, у Юрия Борисова, вообще-то, два сына — есть еще Константин. И, вот неожиданность, тоже крупный бизнесмен. Только сведений о них в открытых источниках очень мало. Видимо, папино положение обязывает.

Смешно, но карьера Александра Борисова, компании которого имеют выручку в 3 млрд рублей, началась только в 2015 году, когда он был в 30-летнем возрасте. Он занял должность гендиреткора АО «Современные технологии судостроения» (СТС). СТС — компания «Роснефти» (через «Роснефтегаз», 82,3 %) и «Газпромбанка» (через «ГПБ — Промышленные инвестиции», 4,55 %). Об этом пишет журнал «Компания» . Очень нехило, не так ли? И снова маячит «Газпром», и даже упомянутая в контексте «Эркафарма» «Роснефть», руководимая Игорем Сечиным.

И все без помощи отца? Вот это талант.

К 2020 году в активах Александра Борисова оказались доли в крупных предприятиях. С мая этого года у него через ООО «Энексел Групп» по 17,5 % в «Кингисеппском машиностроительном заводе» (КМЗ), компаниях «Дизельзипсервис» и «ДЗС-снабжение», а также более 27 % в российской НПК «Искра». Основной владелец «Энексел Групп» (52,2 %) — ООО «Научно-производственное объединение «Теханалитика», 30 % — у Михаила Даниленко, согласно.

В октябре 2019 года Александр Борисов и его партнер Андрей Адамов создали компанию «Смарткор» — для научных исследований. Господин Адамов — директор НТЦ «Модуль», которое занимается процессоров для электроники стратегических отраслей, и имеет в своем пуле госконтрактов аж на 6,4 млрд рублей.

При этом там же указано, что только с Минпромторгом у НТЦ «Модуль» 25 госконтрактов на 7,2 млрд рублей. Что-то не складывается. Кто мудрит — аналитики сервиса, или составители отчетов в НТЦ «Модуль»? А может, это, да и сумма госконтрактов с Минпромторгом, как-то связаны с тем, что нынешний вице-премьер Юрий Борисов в том же самом Минпромторге работал еше в 2008 году?

В свое время злые языки утверждали, что НТЦ «Модуль» — якобы главный актив Юрия Борисова. Более того — в сети оказался документ, который указывал, что в прошлом Борисов и был таким собственников. Учитывая количество госконтрактов компании, возникает вопрос — а уж нет ли тут конфликта интересов у вице-премьера? И не присматривает ли его сынок через своего бизнес-партнера Адамова за ценным предприятием, прибыль которого за 2018 год составила 179 млн рублей?

В общем, картина маслом. Пока влиятельные родственники не покладая рук трудятся на благо Родины в Совете Федерации и Правительстве, их дети ворочают миллионами, полученными, в том числе, по госконтрактам. А родители в это время вещают о патриотизме — и это когда около 20% населения в стране живут за чертой бедности. Теперь вот и трубным бизнесом займутся. Когда «наедятся»?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS