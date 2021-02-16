Як перед покупкою б/в автомобіля дізнатися його справжній пробіг

Багато продавців б/в автомобілів для того, щоб укласти якомога вигіднішу для себе угоду, скручують показання одометра. Найчастіше пробіг зменшують на 50-70 тисяч кілометрів, але іноді мова йде на сотні тисяч кілометрів. Тому вірити одометру не можна. Але є прості способи дізнатися справжній пробіг б/в машини…

Якщо вам сподобався автомобіль на вторинному ринку, то перед покупкою спочатку перевірте його документи. Якщо їх немає, то від покупки краще утриматися. І, до речі, врахуйте, що документи можуть бути підробленими. Обов’язково перевірте по VIN-коду історію автомобіля в електронному кабінеті водія.

На те, що одометр скручували, можуть вказувати непрямі ознаки. Автомобіль повинен зовні і в салоні відповідати своєму пробігу. Придивіться до щитка приладів, чи немає там слідів, які вказують, що його знімали. Електронний одометр перевіряється спеціальною програмою.

На те, що автомобіль багато поїздив, вказує великий знос гальмівних дисків. Звичайно, їх перед продажем могли замінити, але в деяких випадках це фінансово невигідно.

Зверніть увагу на лобове скло. Якщо воно затерте, якщо є подряпини і відколи, то, зрозуміло, що автомобіль багато поїздив. Міняти лобове скло дорого. Навряд чи його будуть міняти перед продажем машини.

Потерті підлокітники і кнопки склопідйомників теж можуть видати справжній вік автомобіля. Але врахуйте, що зараз є недорогі засоби для їх відновлення.

Досвідчені автомобілісти перед покупкою автомобіля обов’язково звертають увагу на стан керма. Якщо у нього є чохол, то вони заглядають під нього. Адже чохол можна замінити.

Перед продажем машини деякі водії змінюють накладки педалей. Це впадає в очі, якщо салон виглядає старішим, ніж накладки педалей.

Якщо є сумніви щодо показника одометра, то найкраще заїхати на автосервіс і перевірити його на спеціальному обладнанні.

: nua.in.ua

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