В Украине ввели новые штрафы для водителей и пешеходов – что важно знать

Верховная Рада ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Законопроект №2695 был одобрен во втором чтении во время пленарного заседания парламента во вторник, 16 февраля.

«За» проголосовали 325 народных депутатов.

Что подразумевает документ

закон усиливает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

восстанавливает и увеличивает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай — конфискация авто;

полицейские смогут использовать средства видеозаписи легально, все материалы видеофиксации будут в протоколе об административных правонарушениях;

усиливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

Новые штрафы

за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч — с 510 до 3400 грн;

за оставление места ДТП — с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового;

за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять — с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года — 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС);

за управление ТС лицом, лишенным такого права, — с 510 до 20 400 грн, а повторное в течение года — 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

С момента принятия в первом чтении законопроекта №2695 об увеличении штрафов и ужесточении ответственности за «пьяную» езду прошел почти год. За это время законопроект претерпел множество изменений, прошел все необходимые комитеты и готов к вынесению в зал на окончательное голосование. Улучшит ли жесткое наказание ситуацию на дорогах разобрались Vesti.ua.

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В Украине ввели новые штрафы для водителей и пешеходов – что важно знать обновлено: 16 февраля, 2021 автором: Redactor