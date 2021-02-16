Каждому свой закон

Чем объясняется разный подход к делам генерала Даххаева и судьи Хахалевой, и как с этим связан замгенпрокурора Андрей Кикоть?

В последние годы всё реже слышно о громких скандалах, в которых оказываются замешаны нечистые на руку судьи, прокуроры и следователи. Не исключено, что правоохранительная и судебная системы действительно меняются к лучшему, но в Краснодарском крае разгорелся очередной скандал. О ситуации в передаче Андрея Караулова поведал экс-судья, а теперь адвокат Дмитрий Новиков.

Юрист работает с краснодарским предпринимателем Г.В. Шуниным, который пострадал от недобросовестных судей и связанных с судебной системой дельцов вроде одного из руководителей регионального Минприроды Сергея Кравеца.

Как показало расследование Новикова и комментарии Шунина, будто Кравец успешно прибегает к помощи краснодарских судей для решения возникающих проблем. Конечно, не бесплатно. Уже через несколько часов после выхода передачи Караулова в отношении Кравеца было возбуждено уголовное дело о клевете. Указывалось, что истории сотрудничества с судьями были им выдуманы ради поднятия своего авторитета.

Как сообщает в своей публикации известный журналист Олег Лурье, на этом тема могла бы быть закрыта, однако Новиков заявил, что Шунин собирается добиться проведения расследования и привлечения чиновника к ответственности за мошеннические действия с имуществом бизнесмена и его родственников. В ситуации с возможными нарушениями со стороны судей должны разобраться следователи под контролем заместителя генпрокурора по ЮФО Андрея Кикотя. В связи с этим признание Кравеца в клевете может оказаться попыткой избежать привлечения к ответственности за мошенничество и коррупцию.

Кравец стал не единственным примером того, что в южных регионах России действуют разные уголовные законодательства для отдельных персонажей. К примеру, для оскандалившейся на всю страну экс-судьи Елены Хахалевой оно одно, а для кавалера Ордена Мужества Муслима Даххаева – другое.

Стоит рассказать об этих двух историях, к которым может иметь отношение заместитель генпрокурора в ЮФО и СКФО Андрей Кикоть.

История боевого генерала Даххаева

Для начала вспомним события 22-летней давности. 5 сентября 1999 года начальник Новолакского РОВД Дагестана майор Муслим Даххаев получил сообщение с границы с Чечнёй о продвижении боевиков Басаева и Хаттаба. Даххаев и два десятка его коллег заняли оборону в РОВД. На соседней улице проникшие в регион боевики вели огонь по зданию Дома культуры, где были размещены 25 омоновцев из Липецка. Нападавшие планировали обменять силовиков на сидящих в тюрьмах боевиков, остальных – казнить.

В начале операции с ним связался Шамиль Басаев и предложил не трогать дагестанцев в обмен на омоновцев. Он заявил, что даст возможность покинуть село, но в нём должны остаться русские силовики. Даххаев ответил решительным отказом. В течение суток 45 сотрудников милиции и омоновцев выдерживали атаки около 2 тысяч боевиков.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин участвовал в мероприятиях, посвящённых разгрому банд Басаева и Хаттаба. Экс-глава Дагестана Магомедали Магомедов, выступая перед президентом, призвал устранить историческую ошибку и присудить Даххаеву звание «Герой России». Президент дал поручение разобраться в ситуации и доложить ему о результатах.

Практически сразу после этого в республике начали распространяться слухи о том, что после получения звезды Героя России и звания генерал-лейтенанта Даххаев якобы метит на один из самых высоких постов в Дагестане. На тот момент он возглавлял УФСИН по Ростовской области, а до этого – в Дагестане, и властных амбиций не имел. Тем не менее, некоторые представители дагестанских властей, а, возможно, и преступные элементы настолько испугались возможного назначения известного своей принципиальностью боевого генерала, что решили любыми способами не допустить этого. Уже через два месяца после торжественных мероприятий в отношении Даххаева одно за другим возбуждают уголовные дела.

13 ноября 2019 года Даххаев был задержан по подозрению в разглашении государственной тайны. Сообщалось, что он якобы нарушил регламент секретного документооборота, из-за чего о служебных документах ФСИН узнал не имеющий допуска человек. За этим последовал закрытый процесс по части 1-й статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», и Даххаев получил два года колонии-поселения.

Но это не всё. В 2020 году, за несколько месяцев до освобождения против Даххаева возбуждают два новых дела по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», которые затем объединяют в одно за № 12002820020000023.

По версии следствия, в период с 02.07.2014 года 28.07.2015 года он организовал вывод из колонии-поселения Ризаева А.А. и ещё одного осуждённого, переправив их во владение своей матери, где те привлеклись к ремонтным работам Кроме того, утверждается, что Даххаев использовал служебное время охранявшего осуждённых сотрудника колонии. По второму эпизоду он якобы организовал вывод уже пяти заключённых с теми же целями.

По решению Советского суда Махачкалы А., Дахаев был помещён в махачкалинский СИЗО. Сам генерал уверен, что за этими делами стоит Кикоть, чью фамилию он назвал в суде и в обращении к президенту России.

«Достижения» судьи Хахалевой

Экс-судья Елена Хахалева, чьё имя несколько лет назад прогремело на всю Россию, в представлении не нуждается. Она привлекла к себе внимание роскошной свадьбой дочери , «пропавшим» дипломом юриста, бизнесом «бывшего» супруга Роберта Хахалева (Зилпимиани) и другими историями.

Выяснилось, что её интересы ограничиваются не только роскошными торжествами и мутной историей получения диплома, но и участием в схеме, по которой из бюджета оказались выведены 90 миллионов рублей (3 миллиона долларов по курсу 2009 года).

В том году завершалось строительство здания Краснодарского Краевого суда, возглавляемого Александром Черновым. Он оказался связан со своей подчинённой не только профессиональными, но и родственными узами – его внучка вышла замуж за сына Хахалевой. На приобретение мебели для огромного здания суда было выделено около 90 миллионов рублей, а генподрядчиком была югославская фирма АО «Путеви Ужице». Тогда же на сцену выходит «бывший» муж судьи Хахалев, его партнер по бизнесу Дмитрий Левченко и подчинённый последнего, менеджер Камо Степанян. В итоге сумма в почти 90 миллионов рублей не без помощи Чернова и Хахалевой была раздута до 178 миллионов.

Степанян в беседе со следователями сообщил, что в феврале 2009 года Левченко сообщил о предстоящей встрече с Черновым в суде для презентации фирмы как потенциального поставщика. В приёмной к ним присоединился судья уголовной коллегии Краснодарского краевого суда Бузько Николай Михайлович. Туда же зашла Елена Хахалева, попросившая Чернова быть лояльным к посетителям, за которых ранее просил её супруг.

После того, как Степанян и Левченко покинули здание суда, их встретил Роберт Хахалев, который поинтересовался, как прошла встреча. Ему доложили, что по решению Чернова «Контекс Мебель» определена в качестве поставщика мебели для здания суда. В августе того же года Степанян узнал от Левченко, что Чернов смог «выбить» дополнительное финансирование, и общая сумма составит 178 034 914 рублей. Дополнительной финансирование было раскидано на уже подготовленные комплекты мебели.

Степанян обратил внимание Левченко на тот факт, что стоимость мебели очень бросается в глаза – она оказалась завышена в 3-4 раза. При этом реальная цена комплектов с прибылью поставщика составляла 88 034 914 рублей, о чём судья знал. 90 миллионов отката были обналичены и переданы Чернову через Хахалева и его супругу.

Несмотря на все показания, проведённые экспертизы, контракты и прочие доказательства, в 2019 году следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Краснодарскому Краю капитан Кунов И.М. в возбуждении уголовного дела по фактам коррупции и злоупотребления должностными полномочиями отказал, не обнаружив, внимание, состава преступления.

И это при наличии бухгалтерских документов, объясняющих, каким образом были потрачены 178 миллионов рублей, тогда как мебель стоила в два раза меньше. Выяснилось, что следователи и прокуроры с этими документами вообще не знакомились в связи с тем, что отчётность за 2005-2010 год была уничтожена из-за истечения срока давности.

Всё же, несмотря на утилизацию документов, можно понять, что половина из 178 миллионов рублей в 2009 году была просто украдена. По мнению экспертов, стоимость приобретённой судом мебели на тот момент составляла чуть менее 90 миллионов рублей. Впрочем, у главы прокуратуры ЮФО Кикотя эти сведения интереса не вызвали.

Фото: https://oleglurie-new.livejournal.com/396467.html

В конце повествования приведём ещё одну показательную историю борьбы «золотой судьи» Хахалевой с теми, кто слишком рьяно интересуется её делами. На этот раз речь идёт о якобы утерянном дипломе о высшем юридическом образовании.

Документ, без которого Хахалева не смогла бы стать судьёй на законных основаниях, то появляется, то бесследно исчезает. Сама Хахалева заявила, что училась в Сухумском государственном университете Грузии (Тбилисский Госуниверситет). При этом диплом (серия РВ номер 523043) якобы украли. Затем выяснилось, что соответствующий бланк диплома в Грузию никогда не направлялся, а был выслан в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, не занимавшийся подготовкой юристов.

В 1991 году Хахалева носила фамилию Требушная и должна была получить документ о высшем образовании на неё. Но в выданной справке указана фамилия Хахалева, а в Тбилисском университете ни о Хахалевой, ни о Требушной никогда не слышали.

Завершим историю с дипломом тем фактом, что расследование в отношении происхождения документа засекречено. Не потому ли, что последние 20 лет в Краснодарском краевом суде решения выносила женщина с образованием биолога, обманувшая президента РФ, чьим указом назначаются федеральные судьи?

Перед нами две истории – генерала Муслима Даххаева, обвинённого по сфабрикованным делам, и экс-судьи Елены Хахалевой, вопиющие нарушения которой заботливо явно прикрывают некие лица. Сергей Кравец, «пошутивший» в адрес судей, в свою очередь, продолжает ходить на работу в Минприроды Краснодарского края. Все эти случаи произошли в одном ЮФО. Почему – стоит спросить заместителя Генерального прокурора по ЮФО и СКФО Андрею Кикотя, которому, видимо, недосуг разбираться в подвигах Хахалевой.

Андрей Караулов решил разобраться в причинах молчания Кикотя и пообщался по телефону с официальным представителем управления генпрокуратуры в ЮФО Елены Усачёвой, чьи фотографии в соболиных шубах и на яхтах украшают соцсети. Женщина довольно резко отказалась отвечать на вопросы о шубах и прочих атрибутах роскошного образа жизни. Как отметил в своей программе Караулов, Кикотю, возможно, действительно не до разбирательств по хахалевским делам – то пресс-секретарь выложит фотографии в соболях, которые явно куплены не на официальный оклад, то из Тулы назначат в Ростов нового прокурора Праскова. И тут Кикоть продолжает отмалчиваться, как молчит он по делам Даххаева, Хахалевой и другим. Хочется верить, что вопросы к замгенпрокурора, которых появляется всё больше, однажды заставят его дать хоть какую-то реакцию. По мнению Лурье, именно Андрей Кикоть видел себя претендентом на кресло Генерального прокурора. Разумеется, когда оно освободится. Разве подходит поведение его подчинённых к выстраиванию подобным карьерным перспективам? Конечно, более высокие посты подразумевает необходимость тактичного общения с прессой и публичную открытость.

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