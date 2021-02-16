Відома українська телеведуча розповіла, як обранець освідчився їй на День закоханих

Ведуча проєкту “Міністерство Прем’єр” на М1 Галина Завійська ошелешила фанів чудовою новиною. День закоханих став для неї не просто святом, а змінив статус у стосунках з обранцем. Дівчина повідомила, її бойфренд освідчився їй саме 14 лютого.

Галина Завійська не може передати словами наскільки хвилюючим для неї був ранок. Вона зізналась, що зовсім не очікувала почути пропозицію руки та серця. Відома ведуча детально розповіла, як обранець їй освідчився.

Зранку коханий прийшов до неї з великим букетом квітів та кавою. Проте, замість смаколиків пролунала пропозиція вийти заміж. А ще Галина Завійська повідомила, що наречений хотів освідчитися їй в Парижі, але через пандемію вирішив зробити це раніше.

Дівчина вже почала готуватися до весілля, яке відбудеться влітку. Також Галина Завійська повідомила, що пара планує побратися в рідному для ведучої Львові.

: wona.com.ua

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