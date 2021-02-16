Маленький роман с властью

Как связаны Никита Михалков, миллиардер Симановский и патриотические флешмобы

Несогласованные митинги оппозиции спровоцировали волну ответных акций в поддержку президента. Они проходят как бы стихийно и по доброй воле участников – школьников, студентов, врачей, учителей и даже мусорщиков. Ульяновск, Самара, Ставрополь, Барнаул, Хабаровск, Таганрог – география проведения акций охватывает всю страну. Как и почему поднялась эта волна? И нет ли здесь чьего-то меркантильного интереса?

Насколько можно судить, первый флешмоб в поддержку президента состоялся 29 января в Екатеринбурге и был организован местным миллиардером Андреем Симановским, создавшим компанию «Сима-ленд», которая занимается торговлей ширпотребом через интернет. Через неделю уральский «король эпатажа» решил повторить мероприятие, а дальше пошло-поехало по всей стране.

Медвежья услуга или тонкий расчёт?

5 февраля тысячи сотрудников компании «Сима-ленд» выстроились в гигантскую надпись «Путин – наш президент», скандируя: «Владимир Владимирович, мы с вами!» Как заявляется, таким способом бизнесмен Андрей Симановский отреагировал на уличные выступления сторонников Навального – исключительно по велению души. Правда, как и в случае с «навальнистами», миллиардер не согласовал свои действия с администрацией региона, поставив в итоге последнюю в неловкое положение.

Если Симановскому можно во время пандемии собирать толпу под политическими лозунгами, почему нельзя остальным? Таким вопросом сейчас наверняка задаются не только сторонники внесистемной оппозиции, но и лидеры парламентских партий. Как-никак, на носу выборы в Госдуму, а Свердловская область – регион непростой. Возьмём хоть давнюю идею Уральской республики, хоть свежие столкновения вокруг строительства храма на месте сквера. КПРФ, ЛДПР и обновлённая «Справедливая Россия» будут реально бороться за симпатии избирателей, в том числе через улицу.

Наверное, по этой причине министерству общественной безопасности (МОБ) Свердловской области потребовалось не больше суток, чтобы отреагировать на деятельность Андрея Симановского. 7 февраля чиновники направили ему письмо с напоминанием о необходимости согласовывать публичные мероприятия за 10 дней до их проведения. Правда, ещё через пять дней представители МОБ заявили, что действия бизнесмена не подпадают под закон о митингах хотя бы потому, что массовое сборище, дескать, было организовано не на городской площади, а на территории предприятия.

Правда, осталась ещё одна закавыка. Коронавирус ведь никто не отменил. Потому оппозиционеры сразу же обратились в следственный департамент МВД и потребовали возбудить против уральского магната уголовное дело о нарушении санитарных норм. В итоге выходит, что Симановский крепко подставил местную власть и силовиков. Трудно поверить, что именно на такой эффект и рассчитывал владелец торговой компании «Сима-ленд». Если нет, то чего же он хотел?

Благотворитель и лоббист

Глядя на роскошный офис «Сима-ленда», не скажешь, что компания испытывает трудности. Позолоченная лепнина и картины в пышных рамах как будто говорят посетителям: здесь делают деньги! И правда, до недавнего времени Андрей Моисеевич Симановский на проблемы в бизнесе ни разу не жаловался. В 2019 году уральский бизнесмен прославился на всю Россию. Он щедро профинансировал ремонт школы, в которой когда-то учился. В результате здание, построенное в спальном районе Екатеринбурга в 1950-е годы, изнутри стало похоже на особняк цыганского барона: мрамор, золото, плохо сочетаемые цвета и даже копия «Джоконды» – под стать офису спонсора.

Неприятности у свердловского мецената, по всей видимости, начались прошлой весной. Тогда любитель позолоты активно занялся лоббизмом, выбивая для своей компании всевозможные льготы. Требуя включить «Сима-ленд» в список предприятий, пострадавших от пандемии, он пугал правительство возможным дефицитом школьных тетрадей. Потому не исключено, что организация флешмоба стала попыткой привлечь к себе внимание. Ну как не поддержать такого верного человека!

Похоже, «наверху» заметили рвение Симановского. Телеканал «Россия 24» показал сюжет, авторы которого вовсю расхваливали зрителям владельца компании «Сима-ленд».

Сюжет был посвящён премьере спектакля «Цветы запоздалые. Маленький роман», который представил в Екатеринбурге Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Спонсором постановки выступил Симановский. Причём о планах на дальнейшие постановки в эфире федерального канала рассказывал вовсе не именитый режиссёр, а владелец «Сима-ленда».

Погоня Симановского за всероссийской известностью, которая особенно обострилась в свете предстоящих выборов в Госдуму, породила в Екатеринбурге новый виток разговоров о политических амбициях бизнесмена. Хотя есть и другая версия причин активности уральского миллиардера в публичном поле.

Большой проект в центре Москвы

Сотрудничество Андрея Симановского с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова (ранее – Государственный театр киноактёра) началось весной прошлого года. «Наша Версия» тогда обратила внимание на то, что режиссёр назвал владельца ООО «Сима-ленд» не только меценатом, но также инвестором нового проекта. Здесь необходимо рассказать небольшую предысторию. Никита Михалков стал художественным руководителем театрального центра на Поварской, 33 в 2017 году. Незадолго до этого события в здании начался капитальный ремонт, который некоторые участники труппы восприняли не иначе, как повод выселить театр на улицу. Свободные от ремонта помещения всё больше занимала михалковская академия. Дошло до того, что актёрам пришлось репетировать чуть ли не в фойе.

Вскоре здание окончательно закрыли на реконструкцию. Спектакли переместились сначала на сцену ДК им. Горбунова, затем – в учебно-театральный комплекс ГИТИС. Многих актёров из прежнего состава уволили, а новые участники труппы, по всей видимости, выступают в Екатеринбурге едва ли не чаще, чем в Москве.

Некоторые актёры с самого начала были уверены, что главный интерес Никиты Михалкова связан не с театром, а с недвижимостью. В апреле прошлого года корреспондент «Нашей Версии» провёл визуальный осмотр здания. Никаких признаков капитального ремонта, который на тот момент должен был идти полным ходом, не обнаружилось. Ситуация выглядела так, что дом, построенный в 1930-х по проекту знаменитых архитекторов-конструктивистов братьев Весниных, как будто «отстаивался» перед продажей или сносом.

Риелторы и застройщики знают, что заброшенный объект куда проще «переварить» – не так громко будут протестовать градозащитники. Потому вряд ли кто-то удивится, если через пару лет на месте московского театра, на сцену которого когда-то поднимались Олег Стриженов и Инна Макарова, вырастет очередной бизнес-центр или элитный жилой комплекс. А контролирующие органы побоятся бить по рукам организаторов акций в поддержку президента. Никакой политики – бизнес и только бизнес!

Ранее Никита Михалков говорил о желании спасти знаменитый киноцентр «Соловей», на месте которого скоро вырастет 17-этажный комплекс с отелем, апартаментами, гаражами и бассейном. Слова режиссёра прозвучали уже после того, как Союз кинематографистов продал здание уникального киноцентра, – множество небольших залов позволяло показывать нишевые ленты, которые никогда не возьмут крупные киносети.

На Поварской, 33 один только земельный участок, наверное, стоит десятки миллионов долларов. И если так, то неудивительно, что Михалков называет Андрея Симановского не только спонсором, но и инвестором своего проекта. Разница между этими двумя понятиями предельно ясна. «Наша Версия» направила Никите Михалкову официальный запрос, который остался без ответа.

versia.ru